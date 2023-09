Los lucenses Jorge Huéscar y Pilar Corredoira logran el Premio Extraordinario de Bacharelato

Jorge Huéscar fue a la prueba a la que optan algunos estudiantes de buen expediente para optar al Premio Extraordinario de Bacharelato confiando en que lo haría bien en Inglés, especialmente. En Matemáticas, la materia específica de su intinerario, también creía que podía destacar. Admite que quizás la más floja podía ser comentario de texto. No debió de serlo porque, efectivamente, se hizo con el reconocimiento con el que la Consellería de Educación premia a los mejores estudiantes entregándoles mil euros en metálico y abonando la matrícula del primer curso de la carrera universitaria de su elección.

"Eu non fun como vin que iban outros compañeiros, un pouco por ir a intentalo. Fun para intentar gañar", reconoce este estudiante del doble grado de Matemáticas e Ingeniería Informática en Santiago y exalumno del IES Virxe dos Ollos Grandes. Cree que en la carrera no tendrá que cambiar demasiado su manera de estudiar. Aunque inicialmente se iba a decantar por Matemáticas y Física, a última hora dedició tirar por Ingeniería Informática para aprender a programar.

Amante de la observación de pájaros, suele recorrer parques y zonas verdes en busca de nuevas especies. Está precisamente desarrollando su propia web para mostrar en ella sus fotos.

Pilar Corredoira, ex alumna del IES Xoán Montes, sin embargo, no creyó que iba a lograr el premio, pero decidió acudir a las pruebas "por si acaso". Una semana después de Selectividad y sin planes inmediatos se animó a presentarse y finalmente ha resultado ser la otra lucense a la que Consellería de Educación ha distinguido con ese galardón.

Estudiante de primero de Medicina en la USC, está muy contenta por ese premio y también con su elección de carrera. "Quería estudiar o Medicina o Magisterio para poder dar clase. Al final, me di cuenta de que con Medicina, si quería, también podría enseñar. Acabo de empezar pero me está gustando, las clases me parecen muy interesantes", admite.

Según la experiencia de otros alumnos, sabe que en Medicina "la materia no será especialmente difícil pero sí muy extensa" así que se ha propuesto ser "más organizada" y llevar las cosas, si no al día, por lo menos a la semana. Aficionada al atletismo y al baloncesto, sigue manteniendo ambas prácticas ahora que ya está en la Universidad.