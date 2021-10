John Lennon irá a juicio y puede ser deportado

John Lennon, el joven latinoamericano que se llama como el mítico líder de The Beatles que compareció en el juzgado de lo penal número 2 de Lugo por un delito de hurto, no acepta los 12 meses de prisión que le solicita el ministerio fiscal. Al no producirse esa conformidad se fijó el juicio por este caso para el próximo 15 de diciembre.

El proceso de este joven, que comparte nombre con el músico que fue asesinado a tiros por un fan en 1980 en Nueva York, es peculiar. Este ciudadano de nacionalidad dominicana tenía que haber sido juzgado en el pasado mes de junio, pero no acudió entonces, por lo que la instancia judicial dictó una orden de busca y captura contra él.

Cuando la semana pasada John Lennon se personó en la vista oral, sorprendió que acudiese porque no habían conseguido entregarle la citación. Y además sobre él pesaba esa orden de busca y captura, aunque curiosamente desde el pasado verano comparece todos los días 1 y 15 de cada mes en otro juzgado para firmar por otro asunto.

EXPEDIENTE. John Lennon asegura que tiene paralizado un expediente de expulsión del país porque en su día estuvo en situación irregular en España, aunque este podría no prosperar debido a que estuvo casado con una ciudadana española con la que tiene un hijo de corta edad.

Este caso se ha hecho viral debido al nombre del procesado, no por la trascendencia del delito que presuntamente cometió. Hace cuatro años este joven latinoamericano condujo, tal cual Frank Martin en Transporter o Dominic Toretto en Fast and Furious, el coche en el que huyó con su cómplice, un joven magrebí llamado Faisal, una vez que este hurtó una cartera.

El botín de esa fechoría ascendió a 600 euros. Cuando el autor del hurto se subió al turismo en el que le esperaba al volante el tocayo del legendario artista de Liverpool, la víctima intentó retenerlo, sin éxito, y esta se cayó al suelo, sufriendo erosiones en un dedo de una mano y en una rodilla. John Lennon y su particular Yoko Ono emprendieron entonces la huida. Se tuvieron que conformar con hacerlo por las calles de la capital lucense, en vez de por la londinense Abbey Road.

Su compañero de fatigas, Faisal, ya fue juzgado en el pasado mes de junio por este caso. Aceptó entonces una condena de 12 meses de prisión, tras rebajar la Fiscalía su solicitud inicial, que era de 18 meses.

Queda ahora por concretar además su responsabilidad civil. John Lennon y su cómplice deberían indemnizar conjunta y solidariamente a la víctima con los 600 euros que contenía la cartera que presuntamente le hurtaron y con otros 210 euros por las lesiones que sufrió al caerse cuando intentaba retener al ratero, según la petición realizada por el ministerio público.