Estrenó la treintena entrando en política, a los 35 fue alcalde de Lugo y se va a los 68 sintiendo que hoy falta en el mundo público "corrección, respeto, educación y saber estar". Y lamenta, desde luego, la escasa propensión a la búsqueda del consenso.

Ha tenido una vida política dilatada, ¿de qué labor realizada está más orgulloso?

Sé que hay tendencia a medir resultados por el balance de obras y ahí, de las que hice en el Ayuntamiento, me quedo con el parque del Miño. A la gente le sorprende esa elección, pero es que se recuperó un enorme terreno baldío, que era una escombrera, y se convirtió en una gran zona de paseo, que a la vez permitió que la ciudad empezara a conectar con el río.

¿Y si no hablamos de obras?

Entonces, me quedo con haber elevado el orgullo de la ciudad. Y, si hablamos en general, yo llegué a la política con la vocación de ayudar a la gente y a eso espero haber contribuido. Yo aspiraba a la alcaldía de Lugo a la vez que Gregorio Ordóñez era candidato en San Sebastián y nunca olvidaré algo que me dijo: "Si un ciudadano va al ayuntamiento es porque tiene un problema, lo que hay que hacer es que no salga con dos".

Fue el alcalde que empezó a peatonalizar Lugo y muchos le recuerdan sobre todo por eso. Habiendo sido el pionero, ¿qué opina de las peatonalizaciones actuales?

Falta un proyecto global de ciudad. Se va a cachos. Y lo que creo es que no se pueden hacer proyectos aislados. Tengo la sensación de que ha habido cierta competencia entre la alcaldía y la concejalía por ver quién tenía el mayor ránking de peatonalizaciones. Y me parece que así se sigue y que ahora en el casco histórico se ha improvisado un poco, con el único criterio de que había fondos europeos que había que gastar.

Empiezan a alzarse voces contra las peatonalizaciones duras. ¿Qué opina?

La estética sí se está haciendo demasiado dura. Se están eliminando las pequeñas zonas verdes que había. Pasó primero en San Marcos y ahora parece que esa es la línea en las plazas de Ferrol y Santo Domingo. Sin querer criticar, creo que el técnico está para dar soluciones, pero que hay que tener un modelo de ciudad y que ese debe fijarlo el político.

¿Cómo vio el devenir de Lugo a partir de su salida de la alcaldía?

Creo que hubo una primera etapa en la que se vivió de rentas. Nadie creerá, por ejemplo, que la declaración de la muralla como Patrimonio de la Humanidad se consiguió de un día para otro. Había mucho trabajo de años hecho. Luego creo que vino otra etapa de poca ambición, de conformismo, y en la que los socios se han mirado de reojo para ver quién rentabilizaba el gobierno. Echo en falta un proyecto de ciudad, me inquieta ver que ha disminuido a la mitad el alumnado del campus. Está, afortunadamente, el motor turístico que trajo la muralla. Y veo el casco histórico amortecido, y me inquieta. Creo que en parte el problema puede estar en cómo se ha gestionado el aparcamiento y en que se generó un problema al suprimir la Ora.

Se retira de la política activa después de la que quizás ha sido la legislatura más convulsa de la democracia. ¿Cómo ha sido vivir estos años en el Congreso?

Pues se han vivido de manera desagradable. El ambiente político actual aceleró mi decisión de retirarme. Ese clima, esa crispación, ese ignorar a la oposición... Todo eso se debe a la personalidad de quien dirige el Gobierno en este momento, que impone el rechazo a cualquier iniciativa. Yo he estado en el Congreso desde 2004 y he visto muchos acuerdos, pero esta no ha sido una legislatura constructiva. Se habló de todo menos de los problemas de la gente.

¿Cree que los ciudadanos se sienten representados por sus parlamentarios? Son elegidos por la provincia, pero luego su voto se ciñe a lo que decide su partido.

La designación del candidato la hace el partido, pero yo siempre tuve claro que Lugo era una prioridad para mí y en el primer mandato ya me ofrecí a todos los alcaldes de la provincia. Debo decir que también me ofrecí a todos los colegios y solo uno me contestó.

¿Y a la hora de votar, por ejemplo los Presupuestos, no se debería condicionar el voto al interés de la provincia a la que se representa? Usted, en Lugo, dio un golpe en la mesa y amenazó con dimitir si no había dinero para la ciudad.

Eres diputado por tu provincia, pero tú representas a la soberanía nacional y a un grupo político. Dar puntualmente un golpe en la mesa por los Presupuestos no creo que sea al final la forma de ser más útil a los ciudadanos. La cuestión es plantear las necesidades y, modestamente, creo que he contribuido a conseguir cosas para Lugo. Me peleé porque pasáramos de tener solo dos trenes al día a tener al menos cuatro y claro que hubiera querido que el actual Gobierno no paralizara los proyectos comprometidos de las variantes de Canabal y Os Peares.

Ha estado muchos años en Pesca, que tiene un futuro complicado, entre otras razones por el cambio climático. ¿Qué cree que espera a ese mundo?

Hay problemas importantes, como el de que las políticas europeas sean prisioneras de lobbies con intereses ajenos a Europa y también de algunas organizaciones ambientalistas. Hay que respetar el criterio ambiental, pero también el social y el económico si queremos un futuro para el sector o Europa será dependiente. Y tenemos el problema del relevo generacional, porque nadie quiere trabajar en la pesca.

Usted gobernó en Lugo con mayoría absoluta, algo que después solo logró Orozco. ¿Por qué son tan difíciles en Lugo?

El abanico de partidos se amplió y eso las hace más difíciles, sobre todo para el PP. Yo me pregunto si no habría que revisar la ley electoral, para que se refleje la voluntad popular. Los pactos son legítimos, no lo cuestiono, pero yo discrepo cuando escucho en Lugo decir que la ciudadanía quería un pacto para un gobierno de coalición. No, creo que en Lugo lo que dijo es que quería que gobernara Elena Candia. Creo que hay que revisar, consensuadamente, la norma.

Su salida del Concello marcó la pérdida del gobierno para el PP en la ciudad y después en la Diputación. ¿Las diferencias entre usted y Cacharro supusieron un error histórico que marcó el destino de su partido en Lugo?

Volver después de tantos años a aquellos acontecimientos... No me apetece mucho. Si hubo discrepancias, que las hubo, lo mejor fue ponerles fin ausentándome. Si hubo un precio, ni le culpo ni me culpo. Yo no guardo rencor y he dejado siempre claro, también cuando murió, mi cariño y mi respeto por Cacharro. Nunca haría ningún reproche a alguien que hizo mucho por Lugo.