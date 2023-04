Jesús Vázquez pide 30.000 euros a Rubén Arroxo por injurias

El presidente de la federación provincial de vecinos Lucus Augusti, Jesús Vázquez, pide una indemnización de 30.000 euros al primer teniente de alcaldesa, el nacionalista Rubén Arroxo, por injurias, ya que el concejal le responsabilizó públicamente de estar detrás de las amenazas de muerte que recibió de un ciudadano a través de la red social Facebook.

Arroxo y Vázquez estaban citados este miércoles a un acto de conciliación en el juzgado, ya que el líder vecinal estaba dispuesto a retirar la querella criminal que presentó contra el candidato del BNG a la alcaldía si este se excusaba y retiraba las manifestaciones realizadas en su día.

Sin embargo, lejos de eso, Arroxo no solo no acudió a la conciliación sino que considera que ha sido él el perjudicado, no solo por las amenazas recibidas en su día sino porque llegó a recibir insultos públicos de Vázquez como "mona", recuerda el edil, y porque la acción de gobierno del BNG ha sido centro de constantes críticas de la federación vecinal con "mentiras", sostiene el político.

Arroxo envió a su procurador al acto de este miércoles para informar a Vázquez de que se mantenía en su posición, por lo que todo apunta a que el proceso continuará en el juzgado.

El teniente de alcaldesa ya pasó por el juzgado hace unos meses, pero en ese caso como acusación por las mencionadas amenazas. Sin embargo, esa denuncia fue sobreseída. La Fiscalía decidió no actuar porque no consideró válida como elemento de prueba la captura de pantalla realizada por Arroxo sobre el mensaje del amenazante. El político recurrió el archivo y está a la espera de que la Audiencia se pronuncie.

Las amenazas se produjeron el pasado verano en Facebook, donde la persona denunciada por Arroxo dijo que sería "capaz de cortarle el cuello a ese hijo de puta del Bloque". "No sabe lo que le espera", añadía, "había que lincharlo". Arroxo vio el ataque intolerable y denunció. A su vez, las declaraciones públicas que hizo el político el día que acudió al juzgado fueron las que posteriormente sirvieron a Vázquez para denunciarle. Arroxo aseguró ese día que "este tipo de amenazas son punta dun iceberg levantado sobre as mensaxes de odio lanzadas por determinados membros do PP e polo presidente da federación veciñal nos últimos anos".

Vázquez le pide ahora 30.000 euros de indemnización por lo que, de momento, la tensa relación que el BNG y el presidente de la federación vecinal han mantenido desde el inicio de este mandato continuará.