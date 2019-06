Jesús Piñeiro: "Ningún servicio se quedará sin atender por falta de policías"

El nuevo jefe de la Policía Local de Lugo, Jesús Piñeiro Santos, recibe a El Progreso en un despacho que ocupa desde el lunes pasado y que llevaba seis meses sin inquilino porque él estaba de baja y el gobierno local no fue en ese tiempo capaz de encontrar a ningún otro mando que se hiciese cargo del puesto.

Asume un cargo que es una patata caliente. ¿Cómo piensa reorganizar un servicio en el que hubo días en los que no se atendieron llamadas ciudadanas por falta de efectivos?

Lo primero va a ser proponer a la alcaldesa una serie de modificaciones en la estructura organizativa del cuerpo para combinar polivalencia y especialidad, para que tengamos las dos unidades, la policía de barrio y la unidad de atestados, siempre listas las 24 horas para atender cualquier tipo de demanda que reclame el ciudadano. Y para que no haya el vacío que al parecer hubo estos meses y que provocó, por ejemplo, que tuviese que venir la Guardia Civil a levantar algún atestado. Estoy haciendo un análisis de cómo está la plantilla para ordenarla, porque conozco a la perfección a todos sus integrantes y he trabajado con ellos en la calle, ya que nunca estuve en tareas administrativas, siempre en las operativas. Tenemos un potencial enorme de gente, lo que trato es de generar un poco de ilusión en la plantilla, ordenarla. Lo más importante es que tengamos la respuesta más rápida y profesional posible a las demandas de los vecinos.

La organización de los turnos actual fue diseñada por el director de recursos humanos y aprobada por decreto por la alcaldesa ante la falta de un jefe de la Policía. ¿No vale entonces esa reestructuración?

No fue una reestructuración operativa, fue un equilibrio porque en enero se fueron 30 efectivos como consecuencia de la entrada en vigor de la jubilación anticipada y, como en Lugo, pasó en todas las policías de España. Lo que hicieron fue equilibrar para que hubiera en todos los grupos el mismo número de efectivos. Lo que pretendo ahora es darle a la alcaldesa unas propuestas tras un análisis y una vez haya tranquilidad en la corporación, pues ella es la jefa superior, porque no puede delegar la jefatura, y trabajar con su apoyo para mejorar el servicio en todo lo posible. Además, depende de la corporación la convocatoria de las plazas de mandos, porque las de la escala básica se han cedido a la Xunta, ya que al ser un cuerpo jerarquizado, se necesita jefatura y mandos intermedios.

Tenemos un potencial enorme de gente, lo que trato es de generar un poco de ilusión en la plantilla y ordenarla

Y lo cierto es que hubo una situación inaudita durante varios meses en los que ni siquiera había jefes para dirigir los turnos.

Efectivamente, esas nuevas plazas solucionarán el problema para que al frente de cada grupo operativo haya una cadena de mando y, si puede haber dos mandos, mejor que uno, para que siempre descanse sobre él la responsabilidad del grupo, porque el resto son policías. Y por encima de esos mandos hay una jefatura, porque había un vacío hasta el pasado día 10.

¿Cuántos efectivos cuentan ahora para hacer turnos?

Ahora hay 89 efectivos y 81 agentes para hacer turnos en las dos grandes unidades, policía de barrio y atestados. Después contamos con cuatro agentes de movilidad, que solo tienen funciones de tráfico y se está haciendo un proceso de integración en el cuerpo de Policía Local y para ello tienen que pasar por una oposición e ir a la academia. Tenemos dos inspectores y seis oficiales nada más y no tenemos a nadie en la escala superior ni en la técnica, cuando por ley es obligatorio por la categoría de la ciudad y la plantilla.

¿Cuántas incorporaciones de agentes se prevén a corto plazo?

El año próximo habrá 18 nuevos policías de la escala básica y los cuatro agentes de movilidad que se puedan integrar en la Policía Local, porque los queremos incorporar para todo tipo de funciones, ya que ahora son muy válidos, pero solo en el campo del tráfico.

¿Serán suficiente para cubrir la salida de 30 agentes?

Bueno, esos 18 corresponden a las oposiciones en marcha, pero se va a proponer que se activen las ofertas de empleo de 2018 y 2019.

¿Cuál sería la plantilla ideal de agentes para esta ciudad?

Lo ideal serían entre 160 y 170, porque el ratio de la ley es de 1,8 policías por mil habitantes, así que unos 168 sería la cifra ideal para combinar polivalencia y especialidad en la plantilla. Porque hay que tener unidades todoterreno y también especializadas.

La plantilla policial reivindica una subida salarial a través de la RPT. ¿Se normalizaría así la situación?

La RPT es justicia, no hay otra cosa. Lo que se propuso es que una empresa valorase cada puesto de trabajo y esa valoración tiene una puntuación y un reflejo retributivo. Es lo que pedimos, que alguien imparcial valore el puesto de trabajo. Si a nosotros nos van a dar una cantidad superior de dinero a la que recibimos, pues que se apruebe, y si es menos, pues que sea menos. Pero queremos una valoración justa de todos los puestos de trabajo del Ayuntamiento.

No vale lo mismo una hora de funcionario de mañana que la de uno a turnos y en festivos

Los sindicatos de la Policía Nacional y de bomberos también denuncian déficit de plantilla e incluso se habla de que se genera inseguridad en la ciudad. ¿Tiene esa sensación usted?

No. Tuvimos una junta local de seguridad por Arde Lucus y se debatió sobre la situación y esa sensación desde dentro no la tenemos. La Policía Nacional tiene una respuesta rápida y nosotros también vamos a intentar ser operativos lo más rápido y profesional posible. Además, la coordinación que hay entre las fuerzas de seguridad en Lugo es excelente.

Algunos grupos políticos creen que las carencias de personal en la Policía Local se podrían compensar aplicando el horario de 37 horas y media frente a las 26 y media actuales. ¿Es esto factible?

Yo no quería entrar en los temas sindicales o políticos, pero lo que no entiende mucha gente es que los policías realizan el horario establecido por ley. Porque aquellos funcionarios que trabajan a turnos, mañana, tarde y noche, tienen una protección especial por las normativas de la UE y por ello no vale igual la hora de lunes a viernes de mañana, que las de tarde, fin de semana o noche. Si tomamos como base los coeficientes correctores, a ese grupo de trabajadores policiales a turnos, que no son todos, les salen las 1.640 horas anuales que realiza cualquier funcionario. Igual pasa en la Policía Nacional, la Autonómica o la Guardia Civil, que tienen una protección especial y por eso no puede valer igual una hora realizada de noche. El coeficiente aumenta el número de minutos de cómputo para que ese funcionario tenga los periodos de descanso establecidos. Por eso hay mucha gente que habla, pero no podemos hacer 37 horas y media efectivas, porque no estamos de mañana. Sí se hace el horario establecido en los turnos, aunque el cómputo de una hora no son 60 minutos, son más.