Jesús Piñeiro, condecorado con la Cruz al Mérito Militar que concede Defensa

El Ministerio de Defensa le ha concedido al intendente jefe de la Policía Local de Lugo, Jesús Piñeiro Santos, la Cruz al Mérito Militar con distintivo blanco, a propuesta de la Subdelegación de Defensa.

Este reconocimiento que se le otorga "en atención a los méritos y circunstancias" que concurren en el máximo representante de la Policía Local de Lugo y por "la excelente colaboración y apoyo" de este cuerpo tanto a la Subdelegación de Defensa como a las Fuerzas Armadas.

La alcaldesa Lara Méndez, que mantuvo este martes la habitual reunión semanal con el intendente jefe de la Policía Local, le felicitó personalmente por la concesión de esta medalla y ensalzó la labor que desempeña al frente de este cuerpo.

“Dende o seu nomeamento é manifesta a melloría que experimentou o servizo, froito tamén da incorporación de máis medios e efectivos e da cobertura dos postos de mando pero, sobre todo, do excelente traballo de quen os lidera e asume a súa organización nun clima de diálogo e entendemento permanente non só co propio Concello senón tamén, a nivel colaborativo, co resto de forzas de seguridade que operan no municipio e na provincia”, afirmó la alcaldesa.

Jesús Piñeiro (Lugo, 1961), que lleva más de tres años al frente de la Policía Local de Lugo, ya ha recibido varias condecoraciones desde que ocupa este cargo, como el ingreso en la Orden del Mérito Civil o la Cruz del Mérito de la Guardia Civil con distintivo blanco.