Jesús Méndez: "Sempre collo churros. Son un lambón!"

Para un home que é director xeral de Caixa Rural e que manexa diñeiro a diario, as barracas do San Froilán e aínda o polbo están caros. Pero, como moitos outros, réndese ás festas de Lugo e se hai que gastar, gástase.

Canto estaría disposto a pagar por unha ración de polbo nas casetas de San Froilán?

Tratándose dunha tradición, custaríame deixar de ir comer o polbo ás casetas aínda que o prezo subiu moito nos últimos anos. Esperemos que a tradición non se converta nun luxo inasumible e se poida evitar que pase a formar parte dun mítico recordo.

Cal é a fórmula máxica para que esta festa se distinga doutras?

A súa popularidade e o feito de que non sexa só a festa da cidade de Lugo senón da provincia e tamén de toda Galicia.

Hai algo que nunca se perda en cada edición das festas?

Unhas racións de polbo coa familia. Xa o facía co meu pai, xa falecido, e espero podelo facer cos netos cando os teña.

Cal é o seu nivel de gasto nas festas de San Froilán?

Non demasiado alto, aínda que sempre se fai algún extraordinario nas casetas ou nas barracas que, por certo, sempre foron caras.

Churros ou castañas?

Sempre churros. Son lambón!

Que San Froilán prefire: o das multitudes do Domingo das Mozas ou o máis tranquilo do resto dos días da semana?

Os tranquilos, sen dúbida.

Cal é o cachifallo que todos os anos compra nos mercadiños do San Froilán?

Desde que hai pequenos na nosa casa, non hai ano que non entre algún cachifallo da tómbola onde se pescan os parrulos.

Danche puntos por xogar que, finalmente, se intercambian por agasallos. Bota de menos os senegaleses?

Non moito.

Lígase moito no San Froilán?

Pasapalabra! Xa non estou en idade de facer esas cousas...

Se tivese que resumir as festas nunha palabra, cal se lle ocorrería?

Tradición.

Cal é ese segredo inconfesable relacionado coas festas que nunca lle contou a ninguén?

Se é segredo non se debería contar, non si? Pero, realmente, non teño nada que ocultar, penso…

Cantas veces na súa vida vestiría o traxe tradicional?

Poucas. Sendo neno algunha vez saiamos co grupo de gaitas do colexio, pero teño que dicir que niso falto algo ao que é tradición.

De ter que escoller unha prenda, cal elixiría e por que?

Todo o traxe me parece moi vistoso e elegante. Así que resultaríame especialmente difícil escoller unha prenda en concreto.