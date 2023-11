Javier Gutiérrez: "Pienso que hay que dejar de tener una mirada compasiva hacia la discapacidad"

La voz de Javier Gutiérrez (Luanco, 1971) suena nasal. Lleva unos días resfriado. Está "tomando infusiones, hablando lo menos posible y durmiendo" todo lo que puede. Espera mejorar para la entrega de premios que Anade ha concedido a Fernando Delgado, director de producción del Centro Dramático Nacional (CDN), y a Aquilino González, responsable de eliminación de barreras arquitectónicas de Auxilia.

Vuelve a la celebración de Anade.

Me llaman por Campeones, porque premian la inclusión de personas con discapacidad. En mi caso, a través de Campeones. La película fue la punta del iceberg, pero lo importante es la labor que hacen asociaciones como Anade desde hace muchos años. Campeones tiene como protagonistas a diez personas con discapacidad. Es un fenómeno social que trasciende. De hecho, se va a hacer un remake americano.

Uno de los galardones de esta edición premia al CDN por suprimir barreras físicas y por incorporar actores con discapacidad y tratar esa temática.

Un centro nacional pagado por todos debe cumplir esa función de que haya inclusión en sus espectáculos. Antes era raro ver a discapacitados trabajando. Ahora no es tan raro. Cada vez hay más en el supermercado o en las tiendas.

Es padrino del grupo teatral Pinchacarneiros.

Llevan 19 años y han logrado dar visibilidad a su trabajo, no solo en Galicia sino también en Portugal y en toda España, dentro de sus posibilidades. Tienen menos recursos, pero una gran voluntad y amor al escenario.

Se inició en el teatro en el colegio La Salle de Ferrol. ¿Pinchacarneiros le recuerda ese tiempo de su vida?

Me recuerdan a mí por la ilusion y por las ganas. Me recuerdo con mayor vergüenza y más miedo. Los pinchacarneiros son actores con un desparpajo que muchos no tienen al principio. Javier Fresser dice que el que se vea libre de discapacidad que levante la mano. Hay que dejar de tener una mirada compasiva hacia la discapacidad.

Cuéntenos la noche en la que decidió irse a Madrid para ser actor.

No fue una noche. Era algo que se venía larvando. Dudaba si ser criminólogo o actor. El veneno del teatro me lo inocularon en el instituto. Éramos tan inconscientes que representamos El público, la obra más difícil de Lorca. Fui a Madrid no tanto por el cine o la televisión, sino por el teatro. Soñaba con ser uno de los actores de El viaje a ninguna parte, de Fernando Fernán Gómez. Quería vivir como los cómicos de la legua, de aquí para allá, representando obras de teatro; pero sin sus penurias.

Se gastó sus últimas 150 pesetas en ir a ver una representación de José María Rodero.

Era un actor tocado por una varita mágica. Cuando llegué a Madrid empecé a buscar referentes en actores, directores y montajes. Con José María Rodero me hice una idea de lo sagrado del oficio con su majestuosidad.

Usted sigue haciendo teatro.

Produzco obras propias y de otros que me parecen interesantes. Ahora estoy haciendo El traje. Actuamos este fin de semana.

¿No le preocupa su constipado?

La voz es el talón de Aquiles del actor. Si no estás curado el día en que tienes que actuar, haces que el personaje esté constipado. Una vez tenía una lesión de rodilla, así que el personaje cojeaba. Lo malo era cuando salía a saludar...

Participó en 19, solos ante la verdad, un documental en el que hablaba de su experiencia en la pandemia. ¿Le costó hacer de usted?

Es complicado hablar de uno.

¿El encierro le dejó secuelas?

El móvil es un cáncer social. La pandemia fagocitó la capacidad de socializar. La vida es más fácil, pero se pierde el contacto en la calle. Cuando dejo a mi hijo pequeño en la guardería, de veinte personas a las que saludo me devuelve el saludo la mitad. No se paran a dar los buenos días.

Es usted una persona famosa. ¿Ni con ese plus le saludan?

Vivo en el centro de Madrid. Hay mucha gente conocida. Soy parte del paisaje.

En un rodaje trabajan a la vez unas ochenta personas. Usted trata de aprenderse el nombre de todos.

Son las personas que te atienden, que te llevan el café. Los actores estamos muy bien atendidos. Lo mínimo es darles los buenos días y saber sus nombres. A veces me los confundo.

El intérprete dedica cada día unos minutos a estar en silencio para evadirse del ajetreo que lo rodea cada día de trabajo.

¿Hace usted meditación?

Intento escapar del ruido que nos devora y nos acecha. Me reservo un espacio para poder disfrutar del silencio, igual que otros meditan o corren.

¿En qué piensa?

Depende del día y del estado de ánimo. Pienso en lo que he hecho mal para mejorar.

Da la impresión de que asume los papeles con inseguridad.

En el cine me parece que me van a echar en la segunda semana. En el teatro puedes probar e intentar mejorar cada día.

¿Esa responsabilidad no es negativa para afrontar los trabajos?

De toda la oferta que hay en la cartelera de cine, teatro, magia o copas, hay gente que decide dedicarte dos horas de su vida y darte su dinero para ir a verte. Es merecedor de ponerse en guardia, por lo menos. En mi profesión hay mucho paro, tengo muchos compañeros en precario. A medida que pasa el tiempo la responsabilidad es mayor.

¿Esa autocrítica constante y voraz no es difícil de soportar?

Los que conviven conmigo lo saben. El primer damnificado soy yo. Pero cuando uno sale a un escenario tiene una responsabilidad.