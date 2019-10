Javier Gurruchaga: "Me quedaré hasta que el cuerpo aguante"

No hay una persona que encarne mejor la estética del cabaret en España que Javier Gurruchaga. Con su peculiar estilo, su voz grave y con más de 40 años al frente de la Orquesta Mondragón, ahora es el turno de un baile en las fiestas de San Froilán, donde participará en solitario en el Pop Tour Festival 2019, con artistas como Miguel Costas (conocido por Siniestro Total y Aerolíneas Federales), Bernardo Vázquez (de The Refrescos o Cómplices) y Santi Sánchez (de La Banda del Capitán Inhumano).

¿Qué ofrecerá a los asistentes del Pop Tour Festival?

Voy a traer la esencia y el espíritu de la Orquesta Mondragón, que es lo que he venido haciendo desde siempre. Echaré mano de las canciones que más me gustan, y que sé que a la gente más le empatizan. También presentaré el anticipo de nuestro próximo disco, ‘Bla Bla Bla’. Eso es lo que se pretende, entretener, pasar el rato juntos para divertirnos con la música y con el humor. Tengo el trajecito, la ropita y el maquillaje adecuado para hacer lo que he venido haciendo siempre: llevar esa mezcla de rock, de blues, de puesta en escena de cabaret alemán que es el estilo que he venido haciendo siempre. El que me conoce ya sabe a lo que va.

¿Cuándo tiene previsto que salga su nuevo disco, ‘Bla Bla Bla’?

Será en primavera. El single habla y denuncia la cantidad de falsedades y mentiras a los que estamos sometidos, el ‘bla bla bla’ y la charlatanería en todos los ámbitos de la vida, y más concretamente ahora que vamos encaminados a nuevas elecciones. También incluirá duetos con músicos mexicanos como Jaime Espinos o Jaime López.

¿Por qué de México?

México es un país muy curioso, muy interesante y rico musicalmente, con grandes escritores y poetas. A finales de octubre me voy allí, y en noviembre, un mes muy festivo en el país por el Día de los Muertos, vamos a hacer un par de conciertos. México, como el resto de Latinoamérica, es un país en el que este mestizaje entre la música española y la suya nos enriquece mucho. Tenemos muchos puntos en común; y el rock latino, en español, nos hace estar más cerca, más unidos. Hace que no haya tanta distancia. México es un país con el que hay una influencia muy recíproca en nuestra forma de cantar y de entender la canción, desde el bolero hasta el rock.

La Orquesta Mondragón lleva más de 40 años sobre los escenarios. ¿No contempla la jubilación?

No, yo soy un artista, me jubilo cuando no tengo salud o me duele algo y no puedo cantar. Pero eso de la jubilación es más propio de un funcionario. El arte es otra cosa; mientras el cuerpo aguante... Esto es fascinante, el poder de salir y tener el cariño de la gente... ¿Jubilar de qué, si lo que quiero es que me quieran? ¿Qué voy a hacer, cortar y quedarme en casa? No, yo hago algo maravilloso que es cantar, y mientras tenga salud me quedaré hasta que el cuerpo aguante.