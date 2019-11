A sus 50 años y tras "veinte" en la política municipal, Javier Cerqueiro, número dos del PSOE al Congreso, quería "dar el salto" a la Cámara baja, porque le gustan "los temas internacionales" (es licenciado en Ciencias Políticas y tiene un postgrado en cooperación y desarrollo, explica), por "la experiencia y solidez política" que cree que le ha dado la política local y porque lo ve merecido. "Claro que siento reconocimiento a mi trabajo, lo que no quiere decir que antes no lo sintiera, eso matízalo", pide un día después de decir que "por fin" se veía recompensado. "Siempre se me ha reconocido".

Lo cree a pesar de que, tras montar la campaña de Pedro Sánchez en Lugo para la secretaría general cuando pocos apostaban por él, el 28-M se quedó fuera del Congreso, al haber sido relegado en la lista del número dos al tres. "El que entiende la política orgánica no se siente decepcionado porque entiende las cosas. Me llamaron, me lo explicaron y yo apoyé esa decisión en ese momento. Y sé que les dolió mucho tomarla", añade.

Cerqueiro se inició en la política en 1999, en la lista de Orozco. No salió edil, pero comenzó a trabajar con el concejal de urbanismo que acabaría liderando efímeramente el PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro. Con él se fue a la Diputación, como jefe del gabinete presidencial, y allí sigue como asesor del nuevo gobierno. Hay quien ve un regreso del besteirismo, un concepto del que han acabado renegando algunos de los más besteiristas pero no él, asegura. "Es mi amigo y siento la situación en que está. Hay mucha gente que nos formamos con él y que ahora estamos trabajando en el proyecto de Caballero y de Sánchez".

"Siempre se me ha reconocido", dice el socialista

¿Volverá Besteiro a la política? "Yo no conozco los planes que tiene. Lo que digo es que siempre ha sumado al proyecto y no creo que eso haya cambiado", dice de quien lleva años años fuera de los focos pero nunca ha dejado de estar y con el que, en este tiempo, ha tenido momentos de más y de menos cercanía.

Puestos a mirar al futuro, Cerqueiro está convencido de que el PSOE mantendrá los dos diputados de Lugo, "y a ver si pasamos al PP". ¿Y si el resultado es peor que el 28-M? "Son momentos diferentes, hay otros factores, no habría que atribuirlo a las listas. Tampoco si es mejor".

A Cerqueiro le gustan los temas de cooperación y le gustaría formar parte de alguna comisión sobre esto en el Congreso porque, entre otras razones por su situación familiar, no se plantea trabajarla sobre el terreno. Vive en O Corgo —donde se quedó a pocos de votos de ser alcalde— aunque hace mucha vida en Lugo; tiene dos hijos de 11 y 16 años, a los que no convence para que se interesen por sus 400 películas, y no sabe cómo montará su vida si sale diputado "porque no lo esperaba". De lo que no duda es de que el PSOE saldrá reforzado. Y puede que haya que creerle, porque en su trayectoria no todo han sido flores y miel, pero ha demostrado que ni le falta olfato ni le faltan mañas.