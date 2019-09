ESTE FARMACÉUTICO, combinó su trabajo en la industria con la gerencia de las clínicas Santo Domingo, de las que es copropietario. Al frente ahora de Polusa habla en esta entrevista de los planes de expansión del hospital privado.

¿Cómo ha sido el paso de una clínica a un hospital? ¿Qué está suponiendo un mayor reto?

Yo, personalmente, trabajaba mucho con este hospital. Habíamos encontrado muchas sinergias porque la de Santo Domingo es una clínica ambulatoria y hay muchos procesos que necesitan recursos hospitalarios. La nuestra es una relación que nació mucho antes de junio, que es cuando me incorporé aquí. Había mucho conocimiento de la clínica que es extrapolable al hospital. Otra cosa es el negocio hospitalario y este hospital, que es un poco peculiar.

¿Por qué es peculiar?

Este es un hospital muy arraigado en Lugo, lleva 35 años aquí. Hay profesionales que son de aquella época y el modelo de negocio ha cambiado. Toca cambiar el modelo de gestión, que es muy distinto al de cuando empezó. Estamos en un proceso bastante complejo, que se ha dado en muchos hospitales que parecían un conjunto de microempresas dentro de la misma empresa. Es muy complicado mantener ese modelo de negocio y desarrollar un hospital.

¿Los servicios funcionaban de forma independiente?

Sí, son profesionales autónomos, que tienen aquí un lugar de trabajo, pero el hospital tiene que tener entidad propia y ser el que tenga unas estrategias de futuro. Estamos en ese proceso. Con un plan director, queremos desarrollar el hospital con una visión global.

Una nueva área de cirugía ambulatoria se suma a la incorporación de nuevos anestesistas y cirujanos generales y a la creación en 2020 de una Unidad de Cuidados Intensivos

¿Qué planes a corto plazo tiene para Polusa?

Este es un hospital que se ha renovado tecnológicamente muchísimo. De los hospitales de Galicia, es el más puntero en ese aspecto. El servicio de Radiología, que es clave para un hospital, tiene toda la tecnología renovada en los últimos dos años. Se han invertido dos millones de euros, un esfuerzo importante. Es un caramelo encontrarse eso. Sé que nos cuelgan la imagen de que las instalaciones no son ultramodernas, pero eso es el envoltorio: realmente el cora-zón del hospital está impecable. Ahora lo que nos toca es explotar esa tecnología, sacarle partido. El hospital tiene un proyecto de expansión con mejor cartera de servicios, más profesionales y servicios nuevos.

Háblenos de los nuevos servicios.

Lo que ocurre es que, si el hospital no está lo desarrollado que tiene que estar, o hay lista de espera o tienes que desplazarte a A Coruña o a Santiago porque en Lugo no se ofrece un servicio. Eso es lo que queremos abordar: si amplías la cartera de servicios, esa actividad que se está yendo, y es una pena porque al final eso es riqueza para Lugo, se puede captar. Es más cómodo para los ciudadanos. Hay servicios que ya existían que hay que reforzar con más personal y otros de nueva creación, que creemos que hay demanda para ellos y hasta ahora no existían, como el de Neurocirugía, creado recientemente, que no es un lujo tenerlo, sino muy necesario. Además, en Cirugía, cada vez los especialistas se superespecializan más y sí que te encuentras cirujanos que solo operan una cosa con lo que tienes que reforzar el personal para que puedas dar una gama amplia de servicios. Estamos en un buen momento, está viniendo personal de otros centros para aquí. No sé si lo transmitimos o se ve, pero es un hospital en expansión y eso atrae personal.

Estamos en un buen momento, viene personal de otros centros a trabajar aquí. Somos un hospital en expansión

Además de Neurocirugía y Cirugía General, ¿en qué otros servicios se refuerza personal?

En Oftalmología hemos duplicado la dotación, con más personal ymás tecnología. Antes teníamos un oftalmólogo y un quirófano de Oftalmología; ahora, cuatro oftalmólogos y dos quirófanos. Para todo eso hay que reforzar servicios centrales como el de Anestesia, donde hemos incorporado una persona más a tiempo completo.

¿Se plantea la creación de una Uci?

Es un servicio central que es importante que exista en función de la complejidad de los actos quirúrgicos que se hagan. Si realmente vamos ampliando la cartera de servicios es inevitable y está en nuestro plan director: tenemos pensado ya el espacio y las dotaciones. Esperamos poder confirmarlo en corto plazo.

¿En 2020?

Posiblemente, y posiblemente a principios, no a finales.

Tenemos ya pensado el espacio y las dotaciones. Si ampliamos la cartera de servicios es inevitable que haya Uci

¿Hay algún servicio que nazca de cero?

Sí, un servicio de Cirugía Mayor Ambulatoria. Hoy en día la mayor parte de la cirugía no necesita ingreso y para eso hacen falta técnicas de anestesia que ahora tenemos y adaptar los quirófanos y profesionales para cambiar un poco la forma de trabajar. Nos falta una pequeña obra y antes de que acabe el año tiene que estar ejecutada. Además, tenemos Radiodiagnóstico en dos plantas y vamos a unificarlo en una sola para conseguir más consultas. Recuperamos una zona amplia de consultas externas porque tenemos mucha demanda de profesionales que quieren establecerse. Reuniremos 300 metros cuadrados para CMA y consultas.

¿Se incorporan especialistas de especialidades que no tenía el hospital?

Sí, de Neurología.

"No hay nada sobre la mesa, ninguna operación de compra por parte de un grupo, nada"

Los dos hospitales privados de Lugo empiezan a ser una excepción en el panorama nacional y gallego, con la mayoría de ellos en manos de grandes grupos. De hecho, los rumores sobre una posible venta a un grupo son constantes ¿tienen algún viso de realidad?

El mercado sanitario privado es muy dinámico y hay grupos hospitalarios realmente con mucha avidez inversora. No hay nada cerrado. En este momento, no estamos en ningún tipo de operación. De hecho, no tendría sentido el plan de expansión que tenemos si realmente el hospital estuviese en esa expectativa a corto plazo. No hay nada sobre la mesa, nada, pero entiendo las especulaciones porque el mercado es muy dinámico.





Están creciendo los suscriptores de seguros privados y quienes recurren puntualmente a las consultas privadas, ¿se percibe aquí?

Lugo es peculiar en muchas cosas y también en los seguros: el número de pólizas privadas en Lugo es bastante inferior a la media nacional, quizás un 20% por debajo. La cultura del seguro privado está menos arraigada, pero también es cierto que somos la provincia con mayor crecimiento en pólizas nuevas. Y tenemos un porcentaje más alto de gente que viene a los centros privados y paga con dinero. Está aumentando el número de usuarios con seguros privados.