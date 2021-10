Javier Arias: "Recuperaría las carreras de motos"

Dígame su primer recuerdo del San Froilán.

Más que un primer recuerdo, lo que se me viene a la memoria es una sensación. Esa expectación por la llegada de las fiestas de cuando eres niño, que se mantiene pese a los años. Eso es lo que más recuerdo, la espera por el inicio del San Froilán. Si me tengo que quedar con un recuerdo, quizás sea ir a las casetas del pulpo y a comprar churros, que en realidad eran para mi padre (risas).

¿Cuál fue el mejor San Froilán de su vida y por qué?

No me puedo quedar con uno. Por un lado las fiestas cuando eres pequeño se viven y se recuerdan de forma especial; cuando estaba fuera estudiando, en Madrid, el San Froilán significaba volver a casa, con la familia y los amigos y eso es algo que tira mucho. Pero también me quedo con las patronales de los últimos años, con mis hijos pequeños, que te hacen disfrutar aún más de las fiestas.

¿Y el mejor concierto al que asistió durante las fiestas?

Tampoco podría elegir uno entre tantos. Recuerdo especialmente el de Carlinhos Brown, porque fue casi como un antes y un después en lo que a conciertos del San Froilán se refiere. Amaral, El Canto del Loco, Los Suaves, Extremoduro... En las fiestas hemos disfrutado de grandísimos grupos y a mí me gustan muchos tipos de música. De hecho, en el último San Froilán estuve con mis hijos en el concierto de Don Patricio. Al final lo canario nos tira [su mujer es canaria] (risas).

¿Qué cosa hizo en un San Froilán del pasado que no volvería a hacer ahora?

(Risas) Está claro. No volvería a subirme a algunas atracciones. Ahora mi espalda no lo permite.

Con qué se queda, ¿el Tren de la Bruja, la noria o la Tómbola del Jamón?

Con el Tren de la Bruja, por supuesto. Con mis hijos he pasado muchas tardes en esta atracción. De hecho, creo que aún tengo varios tiques por casa del último San Froilán que no me dio tiempo a gastar.

Echando cuentas, ¿en qué se gasta sus dineros en San Froilán o en qué se gastó más?

De joven, sin duda, en los puestos de las canastas de baloncesto. Pero cuando se gasta realmente es cuando tienes hijos pequeños.

Si estuviese en su mano hacer el programa de fiestas, ¿qué incluiría y de qué prescindiría?

No prescindiría de nada del programa de las fiestas. Incluiría en la programación más actuaciones musicales, más conciertos y actividades culturales. Tengo muy buen recuerdo de las carreras de motos alrededor de la muralla, que estaría bien recuperar, aunque soy consciente de que hoy en día sería más complicado de organizar. Pero tengo claro que no prescindiría de nada.