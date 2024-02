"Desde que estoy en política tengo el defecto de ser algo impuntual"

¿Cuál fue el peor momento de su vida política hasta el momento? Uno en el que había pensado en dejarlo todo.

Ninguno, llevo poco tiempo en política, desde el año 2020 y además soy de los que ve siempre el vaso medio lleno, hay que pensar en positivo.

Si solo pudiese sacar adelante dos cosas para Lugo en la próxima legislatura, ¿cuáles serían?

Cualquiera que implique la mejora de la vida de los ciudadanos, sobre todo aquellos vinculados a sectores estratégicos por su impacto. Especialmente en nuestra provincia la llegada de la alta velocidad o Altri pueden ser decisivos, y depende del compromiso del Gobierno central por eso hay que seguir reivindicándolos.

¿Cuándo fue la última vez que cogió un tren en Lugo? ¿Con qué destino y cuanto desesperó?

El Feve en A Mariña, desde Barreiros hasta Ribadeo con mis hijos, así que ya iba armado de paciencia.

¿Tuvo alguna vez problemas para llegar a fin de mes?

No soy de gastar más de lo que tengo y siempre sé hasta dónde puedo llegar, así que pocas veces.

¿Le ayudaron sus padres a comprar s u primer piso?

No, pero saber que en caso necesario tienes un apoyo siempre es de agradecer.

¿Qué haría si le tocara mañana el Euromillones y no tuviera que volver a trabajar en su vida?

Pues no creo que pase pero me imagino que seguiría igual, me gusta mi trabajo, mi ciudad, mis amigos y eso de no trabajar creo que a la larga no es bueno.

¿Si pudiera borrar una sola cosa de su CV, qué eliminaría? ¿Y si pudiera añadir, qué añadiría?

Todo lo que hay en el currículum me costó mucho esfuerzo así que nada y espero añadir el doctorado en algún momento, porque lo dejé a medias hace unos años.

Dios no lo llamó por el camino de…

Cantar, no es lo mío.

El mejor momento del día es…

Cuando tengo tiempo para los míos.

Dígame, ¿qué logro le ha dado más satisfacción?

En este tipo de trabajo te das cuenta que las satisfacciones llegan en las cosas aparentemente más pequeñas pero que tienen mucho impacto en la gente.

Su mayor decepción fue…

Las decepciones vienen habitualmente cuando esperas más de algo o de alguien y en ese sentido tengo las cosas bastante claras.

¿Su familia y amigos le vetan la política como tema de conversación?

No, hablamos de política como de otras muchas cosas.

Cite su principal defecto (no diga el perfeccionismo).

Pues me imagino que unos cuantos, pero últimamente quizás sea algo impuntual; desde que me dedico a la política no se puede estar en todos los sitios.

¿A qué político de otro partido admira?

La verdad es que no soy de admirar, te puede gustar más o menos pero admirar a ninguno.

¿Con qué político de otro partido se iría de cañas?

De cañas puedo ir con todos, pero si hay que elegir uno que sea con Alfonso Guerra.

No se puede mentir nunca, menos cuando…

Cuando sea mentira piadosa.

Cuente un momento de bochorno, en el que quisiera desaparecer.

No recuerdo ninguno afortunadamente, siempre hay que tener una salida para todo.

¿Cuál fue el regalo más caro que hizo y que le hicieron?

Quizás un reloj hace muchos años pero no soy de regalos caros, para mí es mejor que sea especial.

¿A quién le cuenta sus secretos?

Es un secreto.

¿Si pudiera conocer a alguien, vivo o muerto, a quién querría que le presentaran?

Habría muchos pero quizás me podría la vena del deporte y del basket, a Drazen Petrovic o Michael Jordan.

No lo encontraremos nunca en...

En una manifestación independentista.

¿Cuál fue la droga más dura que probó?

Ninguna. A lo que si estoy enganchado es al Breo.

¿Qué cosa le saca de quicio?

La soberbia.