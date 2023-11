La Xunta advierte de la insalubridad en los colegios en Lugo por la huelga de limpieza

El personal de limpieza de edificios y locales cumplía su 36º día en huelga este lunes, jornada en la que, por una parte, fracasaba la segunda reunión del comité negociador y, por otra parte, el delegado territorial de la Xunta, Javier Arias, advertía al Concello de Lugo de la "grave situación de insalubridade" que sufren los colegios públicos de la capital lucense debido a este paro.

Así, en una carta que le remitió este lunes a la alcaldesa Lara Méndez, Javier Arias le exige que "tome as medidas adecuadas para asegurar o restablecemento da situación hixiénica dos centros a uns estándares mínimos de salubridade" con el fin de "asegurar a seguridade e saúde dos alumnos e traballadores que acoden aos centros" y además "achegar unha solución urxente ao conflicto laboral" de las trabajadoras que prestan este servicio.

El delegado territorial de la Xunta le recuerda a la regidora local que la limpieza de estos centros docentes es de "competencia municipal", por lo que considera que "debe dar resposta ás necesidades que esta situación está a provocar nas aulas".

Javier Arias asegura en su misiva que la dirección de los colegios Luis Pimentel, con 600 alumnos; As Mercedes, con 350; y A Ponte, Paradai y Sagrado Corazón, con 200 cada uno, le hicieron llegar "a súa enorme preocupación polo que está a suceder, ao tempo que describen situacións que se nos antollan poden poñer en incluso en perigo a función docente".

Recuerda asimismo que la jefa territorial de Educación, Sagrario Sánchez, ya le remitió a la alcaldesa un escrito el pasado 27 de octubre en el que le informaba de la situación en el colegio Illa Verde y como, a su juicio, "non se produciron avances a día de hoxe", considera que la situación es "moi preocupante".

El delegado territorial precisa en su carta que "os espazos hixiénico-sanitarios" de los colegios deben recibir "unha limpeza diaria e intensa" y en los demás es "obrigada a retirada de residuos orgánicos parta impedir a propagación de infeccións, xermes e bacterias, previr a aparicion de pragas e mellorar a calidade do aire interior, por non mencionar tratar de evitar a acumulación de po e alérxenos o que é especialmente importante para aqueles alumnos e demais persoal con alerxias e asma".

Sin acuerdo en la segunda reunión negociadora y nuevas movilizaciones

Patronal y sindicatos se reunían este lunes, cuando se iniciaba la sexta semana de huelga en el sector de la limpieza de edificios y locales, por segunda vez. Y como la primera, celebrada el pasado día 10, concluía sin acuerdo.

La parte social acusa a la patronal, encabezada por la asociación estatal Aspel, de que "non ten interese en resolver o conflito" porque concurrió a esta reunión "sen unha nova proposta", tras ser rechazada por las trabajadoras la que presentaba en el primer encuentro.

"Esta actitude manifesta o desprezo da patronal cara ás traballadoras e evidencia que a pretensión de Aspel é desactivar o conflito dilatando no tempo as negociacións", afirmaba la responsable de la federación de servicios de la CIG, Asunción Castiñeira.

Esta sindicalista aseguraba que "as traballadoras non se resignan a seguir na precariedade", por lo que han convocado para este martes una caravana ante el edificio administrativo de la Xunta en la Ronda da Muralla y para el miércoles una manifestación desde la Diputación, en donde la CIG celebra el Encontro Nacional de Mulleres, hasta la sede de la CEL.