El cuidado de las zonas verdes de la ciudad seguirá en manos de la empresa lucense Calfensa, que está al cargo de ellas desde que el Concello externalizó su mantenimiento, durante el primer gobierno bipartito de la ciudad. El Concello excluyó a la multinacional FCC, cuya oferta económica era la más ventajosa, debido a que, según el criterio de los técnicos municipales, no pudo justificar que podía cumplir con las exigencias que se piden al precio que ofrecía.



La propuesta de Calfensa era la segunda mejor valorada, de las seis recibidas. La empresa con sede en Nadela percibirá 3,6 millones de euros al año, durante un máximo de cinco, improrrogables. Las obligaciones que asume con el nuevo contrato aumentan respecto al actual, tanto en la superficie a cuidar como en los servicios a prestar. De la misma forma, también se incrementará el control del Concello sobre la labor de la empresa. Esa es al menos la filosofía con la que el gobierno de Lara Méndez licitó el contrato en julio del año pasado, tras ocho años caducado.

El nuevo contrato es por cinco años improrrogables y duplica la superficie a cuidar y triplica el dinero destinado a ello

Calfensa deberá hacerse cargo de la totalidad de los trabajos de limpieza y conservación de todas las zonas verdes actuales y de las que están previstas en un futuro, como la de O Garañón, el entorno del nuevo complejo sociosanitario de A Residencia y los espacios públicos de O Carme. Entrarán dentro del contrato también espacios que ahora mismo no estaban, como el parque Marcos Cela, los polígonos empresariales y el entorno del Pazo de Feiras. El coste de este mantenimiento había que sumarlo al del contrato con Calfensa. Según las cifras aportadas por el Concello, este gastaba al año algo más de un millón de euros, por lo que el nuevo contrato triplica el presupuesto.

La empresa adjudicataria también deberá responsabilizarse de los caniles, las seis rutas turísticas del Concello y las parcelas de los bosques de As Gándaras.

El mantenimiento no solo afectará al césped, los árboles, los setos y las jardineras, sino que la empresa tendrá que ocuparse también del mobiliario que contienen las zonas verdes, incluidas las fuentes, los estanques y los pavimentos.

El Concello quiere que se preste una especial atención a lugares como el parque Rosalía de Castro, por su valor histórico y su singularidad.

Asimismo, se reservará cada año una partida de 100.000 euros para reparar de forma rápida daños provocados por actos de vandalismo.

No obstante, la entrada en vigor del nuevo contrato no será inminente, ya que la tramitación administrativa conlleva pasos y plazos y no hay que descartar que algunas de las empresas que competían por él presenten recursos.

La plantilla de Calfensa debe pasar de 31 a 50 trabajadores

El nuevo contrato marca un mínimo de trabajadores. Ahora son 31 y deben llegar a 47 en temporada baja y 52 el resto del año.



186 unidades de maquinaria es el mínimo exigido, en lugar de las 166 que están marcadas en el contrato vigente. Tendrán que tener motores híbridos o que garanticen una mínima emisión de gases y ruidos.



3 centímetros

es la altura máxima que debe tener el césped y la hierba de las zonas verdes de la ciudad. Se establece un plazo máximo entre cortas de 8 días de marzo a octubre (ambos inclusive) y de doce días de noviembre a febrero.



Consumo de agua

A pesar de que el agua empleada en el cuidado de los jardines corre a cuenta del Concello, se exigirá especial cuidado para evitar pérdidas y estas irán al bolsillo de la empresa adjudicataria.