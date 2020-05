Jandro Pallares recibe un homenaje por animar el barrio durante el confinamiento

Jandro Pallares sabe bien lo que es conseguir un premio, pero este martes recibió uno especialmente sentido: el de sus vecinos. Desde que comenzó el confinamiento, el conocido bailarín lucense ha estado cada día animando al barrio desde su terraza y ha ayudado tanto a mantener la moral que ayer sus vecinos de las calle Trapero Pardo, Salud y Pomba se unieron para rendirle homenaje y entregarle unos obsequios.

El homenaje se hizo desde los balcones y fue la familia de Pallares la que se encargó, para que nadie rompiera el aislamiento, de entregar los obsequios al bailarín. La operación se llevó con sigilo y se puso en marcha a la hora a la que cada día el bailarín lucense sale a su terraza para poner música y levantar el ánimo al vecindario.

"No me lo esperaba para nada. No soy de lágrima fácil y sí que he llorado. Desde el principio ha sido todo muy bonito y esto ha sido la gota que ha colmado el vaso", decía Pallares, referente de Ritmo Lugo y conocido por haber ganado distintos premios nacionales e internacionales de baile.

Sobre el papel que ha jugado para sus vecinos durante la pandemia, Pallares decía que «lo volvería a hacer, me van a tener ahí siempre. Hoy no he sido capaz de decirles muchas cosas por la emoción, pero mañana (por hoy), más tranquilo, estaré ahí a las 8 para agradecerles todo el cariño que me han dedicado», manifestaba.

Pallares explicaba que cree que las fiestas que ha organizado han servido para unir a los vecinos, aunque confesaba que al principio temía molestar. "He ido poco a poco, con cuidado, porque a algunos vecinos sí les puede molestar, pero veía que se iban animando y cada día salían más a la ventana y no dudé, incluso, en alargarlo muchos días", contaba.

Tras el homenaje, el bailarín decía ayer que "me quedo con el cariño de la gente. Seguro que ahora más que vecinos vamos a ser amigos. Cuando nos podamos abrazar, lo haremos. Algo ha cambiado en el barrio", afirmaba.

Sobre el acto en sí, reconocía que "me emocioné con el discurso de mi padre. Los obsequios son cosas materiales que agradeces y guardas para siempre, pero las palabras tienen los sentimientos de la gente, y me quedo con la carta y los dibujos de los niños", decía. Detallaba que "me han dibujado en el balcón, me han hecho garabatos, pegatinas. Unos dicen que me quieren mucho, otros que quieren bailar conmigo… se nota que los niños no lo han visto como algo grave, que han visto algo de luz en todo esto", contaba.

Y anunciaba que las fiestas vecinales seguirán. "Vamos a quedar una vez al mes, cuando no haya estado de alarma. Aunque tengamos que pedir permiso, pero esto lo queremos mantener", decía Pallares, que se felicitaba de que ahora conoce bien a sus vecinos.