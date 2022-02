James Rhodes posa cunha bufanda do Breogán

Ferrol é "a última cidade de Galicia" que quedaba por coñecer ao músico británico James Rhodes, que quixo aproveitar ao máximo a súa estancia nesta comunidade e incluso tivo tempo a facerlle unha chiscadela a Lugo.

O pianista posou este sábado cunha bufanda do Río Breogán, un "agasallo" por cortesía de Guido Álvarez, ao que Rhodes defendeu o pasado mes de decembro tras recibir mensaxes ofensivas por escribir en galego. "Hai dous meses alguén criticoume nas redes por falar en galego. Un dos mellores pianistas do mundo saíu na miña defensa e convidoume ao seu concerto de hoxe en Ferrol. Eu agasalleille a miña bufanda do meu equipo, o Río Breogán. Grazas, James Rhodes por ser tan grande", escribiu o guía lucense na súa conta de Twitter.

Hai 2 meses alguén criticoume nas redes por falar en galego. Un dos mellores pianistas 🎹 do mundo 🌎 saíu na miña defensa e convidoume ao seu concerto de hoxe en Ferrol. Eu agasalleille a miña bufanda do meu equipo, o @CBBreogan 🏀💙 Grazas, @JRhodesPianist por ser tan grande ❤ pic.twitter.com/xXrBMzb9pI — Guido Álvarez Parga (@guidoalvarezp) February 5, 2022

Rhodes chegou este venres a Galicia, con máis de 24 horas de antelación ante un concerto que tivo que esperar dous anos para celebrarse, e compartiu en redes sociais un bo puñado de imaxes do seu percorrido. Desde o restaurante no que lle serviron unhas "patacas bravas para morrer" aos seus paseos polo porto ou o centro histórico da Magdalena.

Más Ferrol. Estoy totalmente enamorado. pic.twitter.com/K9wJnwLozu — James Rhodes (@JRhodesPianist) February 5, 2022

Unha das publicacións realizadas polo británico este sábado, recibiu a resposta da ferrolana Yolanda Díaz. A vicepresidenta do Goberno desexoulle a Rhodes que desfrutara da súa estáncia en Ferrol, que calificou de "cidade incríbel", e o músico, nesta ocasión, tampouco deixou escapar a oportunidade de mencionar o seu amor por Lugo. "Eu estaba destinado a estar en Lugo pero premei o botón equivocado do ordenador (dúas veces) e acabei en Ferrol", chanceou Rhodes en referencia á polémica votación da lei de reforma laboral do pasado xoves.

É tan bonita. Eu estaba destinado a estar en Lugo pero premei o botón equivocado do ordenador (dúas veces) e acabei en Ferrol 🤷🏻‍♂️ — James Rhodes (@JRhodesPianist) February 6, 2022

"COMO UN NENO CON ZAPATOS NOVOS". Á súa chegada a Galicia, o pianista británico ofreceu unha entrevista a Efe que comezou cun "bo día" ilustrativo do seu amor pola lingua galega, que emprega sen erros ortográficos nas súas publicacións.

O recital do Auditorio de Ferrol aprazouse en varias ocasións desde 2020 pola pandemia do covid-19 e o músico recoñece que foi "unha espera enorme", pero "por fin, aquí estamos".

Confesa que é a súa "primeira vez en Ferrol, que tolemia; estou como un neno con zapatos novos", admite.

Rhodes é un español máis porque o país recibiuno hai algo máis de catro anos "cos brazos e os corazóns" abertos tras "toda a miña vida en Londres".

Sinala que a capital do Reino Unido "para unha fin de semana está perfecta", pero asiste a unha España que é "Disneylandia" porque confesa que sempre descobre algo nuevo.

Destaca que hai "movidas no Congreso, na prensa, economicamente; en todos os países do mundo hai movidas, pero aquí hai algo espiritual".

"O máis importante é o ritmo da vida, é inspirador; sinto por primeira vez na miña vida que teño un fogar", afirma o músico.

ACTIVISMO. Sen que sexa preciso preguntarlle respecto diso, fai mención ao seu activismo para que España se dotase dunha lei integral de protección á infancia.

Desembarcou "con catro palabras de castelán e tres maletas", e agora "teño "pasaporte español e estou recentemente casado", e pasou a involucrarse nunha cuestión sensible que lle causou problemas.

Rhodes como se enfrontou a "os haters e a dereita" e sostén que foi "inxenuo" porque pensou que soamente se lle cuestionaría "como podemos axudar".

Superado o desafío, enxalza que se conseguiu "a lei" a pesar das "ameazas de morte" e a que "Vox quera deportarme. Estou moito máis tranquilo".

Agora está "enfocado primeiro na miña muller e logo no meu piano", pero insiste en que naquel reto axudou a súa condición de foráneo.

"Era unha necesidade ter a un estranxeiro para poñer un pouco de luz neste tema, ás veces necesitamos a alguén de fóra", apostila o pianista.

Iso si, considera "triste que haxa que loitar con tantas forzas para conseguir unha lei tan básica" e afirma que "a Onu di que España é número uno en protección infantil", un punto de vista que di compartir.

CONCERTO EN FERROL. No auditorio de Ferrol, o seu concerto centrouse na música do soado e xenial compositor alemán Ludwig van Beethoven, do que en decembro pasado celebrouse o 250 aniversario do seu nacemento, e do tamén xermano Johannes Brahms.

Rhodes resalta que elixiu "pezas inmortais nesta época tan frenética" para poder "irnos a escapar unha hora e media" da actualidade: "Pechas os ollos e non hai políticos, prensa, publicidade ou redes".

Na previa, Rhodes anunciou que será "unha oportunidade para recargar un pouquiño, nunca foi tan importante", mediante un breve "contexto desde o escenario" antes de cada interpretación.

"Logo apagamos as luces e cada persoa ten a súa propia película na cabeza con esta banda sonora; é un momento moi íntimo, non hai regras", conclúe o pianista británico.