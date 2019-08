Jaime de Olano: "Galicia sale reforzada en el nuevo organigrama del PP"

El presidente del PP, Pablo Casado, ha situado en la nueva cúpula del partido al diputado por Lugo Jaime de Olano. El mariñano asume "orgulloso y agradecido" sus nuevas responsabilidades al frente de la vicesecretaría de participación, cuyas competencias son similares a la de estudios y programas que dirigía Andrea Levy.

¿Cómo afronta este nombramiento al frente de la vicesecretaría de participación?

Estoy orgulloso y agradecido de que el presidente y los compañeros de partido me hayan otorgado la posibilidad de dirigir un área con competencias tan amplias y desde la que intentaré hacer un buen trabajo para apoyar el proyecto político de Pablo Casado.

¿Cuáles son esas competencias?

La vicesecretaría que dirijo cambia de denominación pero sus competencias se mantienen prácticamente iguales. Su funcionamiento se estructura en base a cuatro pilares fundamentales: la elaboración de propuestas de programas, y estudios; la formación de cargos y las bases del partido; las relaciones internacionales con las demás ejecutivas, y de los españoles en el exterior.

¿Está Galicia suficientemente representada en el nuevo organigrama del Partido Popular?

Tanto Galicia como la provincia de Lugo salen muy reforzadas de esta reestructuración de la dirección nacional. Mantenemos una vicesecretaría, tres secretarías y además a una persona en cada una de las direcciones de los grupos parlamentarios, con Marta González en el Congreso y José Manuel Barreiro en el Senado. Creo que la nueva ejecutiva representa a todos los territorios y todas las sensibilidades.

Hay quien ve en algunos de los nuevos nombramientos un mayor peso del PP de Aznar.

Yo no percibo eso. En la nueva ejecutiva no solo están representadas todas las comunidades autónomas —entre las que Galicia, insisto, sale reforzada— sino también todas las sensibilidades que existen dentro del Partido Popular. En este sentido, creo que se está haciendo especial énfasis en la presencia de Cayetana Álvarez de Toledo, quien, en realidad, es una persona totalmente solvente y preparada que únicamente representa una corriente más dentro de ese amplio espectro de ideologías de centro derecha que engloba el PP.

En lo que se mantienen firmes es en no facilitar la investidura de Sánchez.

La responsabilidad de no haber sido investido presidente es única y exclusivamente de Pedro Sánchez, que fue quien fracasó de forma estrepitosa en su primer intento. De hecho, obtuvo menos apoyos para ser presidente que los que logró en la moción de censura que supuso el fin del Gobierno de Rajoy. El de la semana pasada fue un bochornoso intento de investidura, un mercadeo de sillones y altos cargos, motivado porque Sánchez no presentó ningún pacto de gobierno serio.

Pero desde su propio partido hay voces, entre ellas las de Feijóo, que animan a estudiar la abstención para evitar el actual bloqueo.

Lo que sugirió Feijóo es exactamente lo que acabo de decir. Si hubiese habido una propuesta seria de pacto el Partido Popular la habría estudiado, pero es que no hubo nada de nada. Me preocupa que Sánchez nos pida la abstención y a las dos horas diga que su programa económico coincide en un 90% con el de Podemos; que defienda la unidad territorial y que más tarde pacte con todo el espectro de la izquierda: nacionalistas, populistas e independentistas. Lo último ha sido en Navarra al llegar a un acuerdo con Bildu. Definitivamente, Sánchez no es de fiar.

¿Temen el escenario de repetición de elecciones?

Nosotros nunca tememos la celebración de elecciones. Si se repiten, saldremos a ganar y sino haremos el papel que nos corresponde con una oposición en positivo, con ganas de aportar.

Ante la actual fragmentación de las instituciones, Sánchez plantea una reforma de la Constitución para facilitar la investidura del presidente. ¿Le apoyarían?

Hay que poner freno a que la actual fragmentación política sea causa de un bloqueo institucional. Pero lo curioso de la propuesta de Sánchez es que la haga ahora que le beneficia, porque cuando desde el Gobierno de Rajoy se le pedía lo mismo, su respuesta era no. Es otro ejemplo más de su exagerada ambición personal y egoismo.

Después de ocho años de concejal en Viveiro, su ascenso ha sido evidente. ¿Aceptaría futuras nuevas responsabilidades en el PP?

La política municipal es una escuela apasionante y llegar a ser diputado es algo que nunca me había planteado y que cumple todas mis expectativas. Sin embargo, siempre estaré en donde el partido crea que puedo ser más útil.