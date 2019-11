Jaime de Olano: "Le doy la mano a todo el mundo menos a Bildu, por amparar a asesinos"

Como en el caso del socialista César Mogo con Pedro Sánchez, ¿con usted estamos ante otro hombre del presidente [del PP]?

No, estamos ante un vecino de Lugo que quiere trabajar por Lugo, Galicia y España. Casado ha querido que esté en la dirección nacional del partido y desde allí, y por supuesto desde el Congreso, trabajaré por Lugo y por el país.

¿Donde hay que andarse con más ojo y mano izquierda, en la abogacía y los pleitos, o en la política?

Hay que manejarse siempre con mano izquierda, en cualquier faceta profesional. Hay una máxima para desenvolverte en la vida: no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Con eso, educación, mucho esfuerzo y trabajo, puedes ir a cualquier parte.

¿Le ha quedado la espinita de no haber alcanzado mejores resultados en Viveiro?

En las listas en las que participé es verdad que no alcanzamos la alcaldía, que era el objetivo. Lo que nos queda es trabajar para lograrlo.

¿De quién se acuerda cuando va por la carretera de la costa y sufre un bache?

Me acuerdo de que el Gobierno central tiene que arreglarlo. En los Presupuestos de 2018, que por cierto los socialistas votaron en contra, dejamos dinero para los arreglos que se hicieron en estos últimos meses, y que la Subdelegación del Gobierno anunció con tanta alegría. También dejamos las partidas para seguir avanzando en el proyecto de la A-74 y en estos 16 meses hemos visto cómo se paralizaban. En los Presupuestos que presentó el PSOE para 2019, la inversión que tenía prevista el PP para este proyecto de 200 millones se reducía en un 95%.

Participó en la elaboración de varios Presupuestos de Rajoy. ¿Hay que pelearse mucho con los compañeros para arrimar para Lugo?

Cada diputado de todos los grupos busca mayor inversión en su provincia, pero al final se suele llegar a acuerdos, y creo que Galicia, con todos los Presupuestos que aprobó Rajoy recibía una cantidad en inversión muy superior a la media. Hay otras comunidades que disfrutan del Ave desde hace 25 años y Galicia aún no lo tiene. Parecía lógico apretar en Galicia.

Dice el candidato de Cs que usted hace más por la industrialización de Ávila que por la de Lugo.

Supongo que algo tendrá que decir, a ver si alguien le hace caso. Dentro de mi responsabilidad en el partido a nivel nacional he visitado muchísimas provincias. Lugo no es una isla, y lo que ocurre en el resto de España le afecta. Fíjese si nos preocupamos, que en el caso de Alcoa fuimos los únicos que pusimos sobre la mesa las medidas necesarias para abaratar el precio de la luz y que la fábrica pueda seguir siendo competitiva. Ese documento, que aprobó la Xunta, y que tiene el aplauso de toda la industria electrointensiva gallega, fue remitido al Gobierno y hemos recibido la callada por respuesta. El documento ha sido aceptado por Casado, así como las otras 24 exigencias de Galicia para el próximo Gobierno.

¿Está en condiciones de asegurar que con el PP Alcoa se salvaría?

Sí. Un Gobierno del PP abarataría el precio de la luz, por ejemplo reduciendo el impuesto de producción, que es más o menos un 7%.

¿Y para el resto de empresas y de consumidores domésticos?

Sí, sí, para todos los consumidores. Pero el sistema eléctrico es único y es competencia exclusivamente estatal. El que pida una tarifa eléctrica gallega engaña.

En el País Vasco y las islas sí hay tarifas distintas.

En el País Vasco se paga lo mismo [salvo la industria, que paga menos]. En las islas no pagan el sobrecoste de llevarla hasta allí. Eso es la solidaridad de los españoles. De la misma manera que las cotizaciones de los gallegos no llegan para pagar sus pensiones. Esos mismos [el BNG] que alegan que Galicia es excedentaria en energía eléctrica son los mismos que llevan pidiendo el cierre de Endesa en As Pontes hace años. Es tan absurdo que estamos cerrando las térmicas para comprarle la luz a las de Marruecos.

¿Es partidario de reabrir el debate de la descarbonización?

Cumplamos los requisitos y los plazos de Europa, por supuesto, pero tan malo es ir demasiado lento como demasiado rápido, porque por el medio te dejas muchos puestos de trabajo.

Es muy activo en las redes sociales, hay quien lo ve un poco hooligan.

Me gusta Twitter. En las redes circulan muchas mentiras y soy de los que las contestan.

He leído que le molesta que le llamen facha.

No me molesta. Pero es un término que tienen en la boca muchas personas que no saben ni lo que significa.

No se siente así, en todo caso.

Si me define facha como fascista, evidentemente no. Ahora, se ha desvirtuado tanto el término que eres facha simplemente por decir que te sientes español.

¿Le daría la mano a Espinosa de los Monteros [dirigente de Vox a quien el portavoz del PNV se la niega]?

Le doy la mano a todo el mundo menos a los de Bildu, los únicos con los que no me hablo. No por ser de izquierdas, porque ampararon y defendieron a asesinos.

Es llamativo que ni PP ni Cs repliquen a postulados de Vox como la ilegalización del PNV o la expulsión de los inmigrantes.

No creo que el PNV deba ser ilegalizado. Vox sobreactúa. En el debate, Casado se dedicó a desenmascarar a Sánchez y a presentarse como la única alternativa real.

¿No cree que esos silencios pueden sembrar dudas sobre el PP?

No. Nuestros acuerdos con Cs y Vox son documentos públicos y nunca nadie me ha sacado un punto que no sea respetuoso con nuestro programa electoral, la Constitución, las leyes y la visión liberal y reformista del PP.

Faceta personal

"Viví 35 años en A Coruña, pero donde mejor me siento es en Viveiro, se vive muy bien allí"

¿Dónde se siente más cómodo? ¿En A Coruña, su ciudad natal; en Viveiro, donde vive, o en Madrid, donde tiene la actividad política?

En Viveiro, sin duda alguna. En A Coruña nacía y viví 35 años y tengo un montón de amigos. Pero mi mujer y yo elegimos vivir en Viveiro. Se vive muy bien, tiene un tamaño estupendo, con todos los servicios, mar, que para mí es muy importante...

¿Cómo es el Jaime no político?

Es un padre de 49 años, casado con una vecina de Viveiro, Beatriz, con una hija, Cayetana, que el 4 de diciembre cumple 11 años, a las que por desgracia veo menos de lo que me gustaría. Me marcho el lunes en el avión de las 6.30 horas y llego el viernes a Viveiro casi de madrugada.

¿Qué le gusta hacer?

Cosas normales. La lectura, salir a la calle, el tapeo me encanta, me gusta la comida, ver series...