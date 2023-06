"Es un honor, en representación de las siete ciudades del Antiguo Reino de Galicia, hacer la ofrenda al Santísimo Sacramento. Como alcalde de Ourense, deseo que mejore el camino y aumenten los caminantes y así los cruces, entre las ciudades gemelas de Galicia, Ourense y Lugo". Gonzalo Pérez Jácome dejó escrito en el libro de honor del Ayuntamiento de Lugo un deseo, que traía escrito en el móvil, que resume bien las aspiraciones de bien común de ambas ciudades: una red de comunicaciones que las acerque y convierta, de verdad, en hermanas.

El polémico alcalde de Ourense, llegado a Lugo en la noche del sábado después de protagonizar otro de sus ya famosos equilibrismos políticos, estuvo en la recepción en la casa consistorial amable, atento, ceremonioso y un punto nervioso, quizás por el desconocimiento del protocolo.

Se permitió, no obstante, una concesión a la distensión al recibir de manos de Lara Méndez el regalo oficial, una figura de Sargadelos. La reconoció de inmediato, incluso la serie a la que pertenecía: "Esta figura", explicó a los presentes, "es la misma que llevé yo en la maleta la primera vez que crucé el charco. Era el regalo que llevaba a la familia con la que iba a vivir en Estados Unidos". "Unos filipinos", puntualizó tras un par de segundos.

La noche del sábado se había dejado ver por el centro de la ciudad y había sido muy solicitado para fotos en la zona de vinos. "La gente me conoce, sí, es muy agradable", reconocía antes de asegurar que "me encantó la ciudad, me encantaron los vinos, salí por la zona vieja y es preciosa".

Eso fue por la noche. Por la mañana, "me he levantado temprano y vine también por aquí a correr. No fui por la muralla, porque hago velocidad. Hice unas series por aquí y calenté por Lugo y acabé haciendo gimnasio en el hotel. Lugo está muy bien".

Llamado a mantener un cierto intercambio de opiniones con la divinidad poco después, reconocía que "antes era muy, muy creyente, pero ahora estoy en una etapa distinta. En un momento de incertidumbre. No son dudas, pero resulta que ante todo lo mal que lo hemos pasado le pedí a Dios que me ayudara con el tema este de las elecciones y esas cosas que tanto daño hicieron. Y salió bien. Me recuerda un poco a la película Señales, de Mel Gibson, que había perdido la fe y luego al final de la película vuelve a creer". Tiene motivos para ello.