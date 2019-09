Los jabalíes reaparecen en la ciudad y ocupan la vía en la Ronda do Carme

Los jabalíes, que llevaban ya varias semanas sin ser noticia, reaparecieron el pasado domingo por la noche en la capital lucense y camparon a sus anchas por la Ronda do Carme, llegando a caminar en varios momentos por la calzada. De hecho, la Policía Local tuvo que intervenir y señalizó convenientemente la zona para evitar que se produjeran accidentes de tráfico por la presencia de los animales en la vía.

Finalmente, los agentes del Grupo Operativo Nocturno de la Policía de Barrio consiguieron que los jabalíes -una hembra y tres crías- se introdujeran en unos matorrales próximos y abandonaran el lugar sin ocasionar ningún tipo de incidente.

La presencia de estos animales en la Ronda do Carmen despertó gran expectación entre los viandantes, a pesar de que la imagen de estos animales por las calles de la capital se convirtió en habitual a finales del pasado año, cuando se dejaron ver por zonas tan transitadas como Infanta Elena, Avenida de Madrid o, incluso, Ronda da Muralla.

Una de las últimas intrusiones de esta especie en la capital, de la que se tuvo conocimiento, se produjo a finales del pasado mes de junio y le dio un buen susto a un lucense. Este hombre bajaba a la casa de su suegra en la Calzada da Ponte y decidió soltar a su perro, un pastor alemán, en la finca que tiene la familia detrás del inmueble, sin pensar que en el entorno podría seguir habiendo jabalíes. Sin embargo, hubo un encontronazo entre los animales y, cuando el hombre salió al rescate de su mascota, se encontró con que tuvo que salir huyendo para evitar ser atacado.

Según explicó entonces esta persona, no era la primera vez que tenía sobresaltos a costa de los jabalíes y el escenario siempre era el mismo: los terrenos de la Calzada da Ponte, que según denunciaba en aquel momento, seguían sin desbrozar a pesar de que desde el pasado año eran un conocido refugio de esa especie.

Tanto es así que, desde las madrigueras que usaban en esa zona, los animales fueron adueñándose durante meses de espacios como el parque del recinto ferial de Lugo o la zona de O Carme, donde la consellería de Medio Ambiente llegó a instalar varias jaulas trampa que no dieron el resultado esperado.

Los armazones permanecieron instalados 19 días -desde el 8 hasta el 6 de marzo- y en ese tiempo no se logró capturar ningún ejemplar. La Xunta de Galicia achacó este fracaso a la ubicación de las jaulas. "Instaláronse nunha zona periurbana con moito movemento de persoas e a xente ía tocalas, polo que o xabaril, que non é tonto, ulía a humano e xa non se acercaba. Se as gaiolas estiveran situadas noutro lugar, quizais o resultado sería outro", explicaron.

Antes que en Lugo, las jaulas para capturar jabalíes se habían instalado en otros municipios españoles y los resultados fueron desiguales. En Barcelona, por ejemplo, se consiguieron capturaron un total de 76 ejemplares en dos fases.