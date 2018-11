Fina Prado ve a los jabalíes desde la ventana de su casa en la Calzada da Ponte. Los tiene muy cerca, en la finca de al lado, pero todavía no se atrevieron a meterse en su propiedad. Quizás cualquier noche lo hagan y sean visibles sus huellas a la mañana siguiente, como lo es en la finca vecina. Pero la que no se atreverá a poner un pie fuera de su casa es la propia Fina, que teme encontrarse con algún jabalí cada vez que va al gallinero o al invernadero.

"Los veo desde casa. Afuera no voy. No me acerco porque les tengo miedo. La perra ladra mucho y sé que andan por aquí. El otro día los vi a solo diez metros. Por eso llamamos a la Policía Local, pero ni caso. Lo que debería hacer el Ayuntamiento es cortar la maleza que hay detrás de las casas en una finca municipal y seguro que se marchaban de ahí", propone Fina.

Allí mismo hay un manzano y los jabalíes encuentran comida fácil a su sombra. "Vienen a comer. El otro día vi cuatro. ¡No sé cómo voy a hacer para ir a darle de comer a las gallinas! Al lado de mi finca, levantaron todo y aún se pueden ver pisadas", cuenta.

A Fina la sorprenden que los jabalíes campen a sus anchas entre las casas y por el Paseo do Miño. "Son grandes. Les calculo entre 80 y 100 kilos. ¡Son más grandes que los cerdos que compro yo para matar! Yo antes nunca había visto un jabalí más que en la televisión y estos días los vi hasta cinco veces", apunta.

Fina teme que los jabalíes maten a sus gallinas, rompan el invernadero o, incluso, la embistan. "¿El jabalí embiste a la gente, no?", se pregunta. "Hay que hacer algo porque si esperamos a que hagan daño luego vienen los problemas", continúa.

Cerca de su casa, en el albergue Roots & Boots también vieron los jabalíes por el Paseo do Miño. Sin embargo, el personal del establecimiento no sintió miedo. "A la gente no atacan. Nosotros vimos a cuatro y hasta ahora no se acercaron a los perros pequeños que hay por el paseo pero deberían ahuyentarlos porque también hay niños y puede pasar algo", dice un empleado.