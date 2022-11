La izquierda lucense se reorganiza

Ximena Cheda, candidata de Podemos: "Estamos muy abiertos a confluir con otras fuerzas y no veo grandes impedimentos"

Ximena Cheda, candidata de Podemos a las municipales de Lugo. SEBAS SENANDE

¿Quién es Ximena Cheda?

Tengo 37 años y dos hijas, una de 5 años y otra de 2. Soy uruguaya de nacimiento y llevo viviendo en Lugo 19 años. Trabajo aquí desde los 18 años y siempre militando. Estoy en Podemos desde 2017 y más activamente estos últimos tres años.

¿Por qué ha decidido dar este salto?

No es una decisión solo mía. Se me pidió y se me dio apoyo desde el círculo y nos parecía que era un buen momento para tener algunas caras nuevas. Y dices: si estás implicada y te gusta trabajar para ayudar a la gente... siempre estuve muy implicada en el área del feminismo y en el área de violencia de género, con lo cual fue algo que hice con los ojos cerrados. Veremos a dónde nos lleva.

¿Está ya decidido por Podemos si va a presentar candidatura en solitario?

Nosotros acabamos de dar el pistoletazo de salida y hemos abierto un periodo de escucha activa con las fuerzas afines, poniendo de nuestra parte una parte muy generosa. Se votará en futuras reuniones, pero estamos muy abiertos a confluir con otras fuerzas. Supongo que muy pronto empezaremos estas reuniones.

¿Habrá líneas rojas, como quién será cabeza de lista?

Para nada. No puedo marcar ninguna línea roja porque depende del trabajo de mis compañeros y de las reuniones que tengamos. En nuestra casa mandamos nosotros y en la suya ellos, pero no veo nada muy grave que pueda impedir un acuerdo. Además, Lugonovo no va a presentar candidatura.

¿Qué cree que puede aportar su candidatura que necesite Lugo?

No soy radicalmente negativa con algunas de las gestiones que se han hecho, pero nuestra perspectiva es fundamentalmente mucho más feminista, mucho más ecologista y mucho más social. Creemos que hace falta ese empujón para que se cumplan las leyes sobre feminismos y derechos sociales, como en el funcionamiento de la Casa da Muller.

Se trata, precisamente, de los estandartes del actual gobierno: feminismo, Lugo verde y servicios sociales.

Sí, pero todo es mejorable. Por eso digo que no somos totalmente críticos ni que todo esté mal, pero creo que se puede escuchar mucho más a la ciudadanía para arreglar problemas en el día a día, como la vivienda social. Y sobre ecología, pues no creemos que el barrio ecológico sea ningún ejemplo, estamos hablando de los ríos y de los lindes y otros tipos de ecologismos.

¿Y el modelo de ciudad, con la apuesta por las peatonalizaciones y humanizaciones de barrios?

Estamos claramente a favor de las peatonalizaciones. En urbanismo creemos que es mejor reparar lo que ya tenemos que seguir creando. Hay muchísima vivienda vacía, unas 2.300. Con tener una cartera de diez viviendas en manos del Concello se podría paliar la situación de muchísima gente que está en precariedad. Nos gustaría que se reformaran los parques en todos los barrios y que en todas la obras se soterren los cables.

¿Qué opinan del polémico carril bici?

Se generó mucha polémica en lugares como A Residencia, porque ataca a un barrio obrero que necesita plazas de aparcamiento y no se le ha dado la solución de un párking público cercano, están obligando a la gente a alquilar plazas. Estoy a favor del carril bici, pero no hubo escucha de los ciudadanos, no está bien planteado.

¿Cómo ve el proceso nacional de Izquierda Unida/Podemos /Sumar?

Bueno, aún no sabemos si va a haber Sumar en Lugo. En principio, Sumar es un proyecto que me parece bien porque todo lo que sean confluencias de izquierdas me parecen bien y lo que tenemos enfrente es la extrema derecha. Veremos lo que pasa allí en Madrid.

¿Cuál sería un buen resultado en Lugo?

Si no quisiéramos obtener mucha representación no nos presentaríamos, no es trámite administrativo, pero tampoco puedo decir un número. Esperamos entrar y hacerlo con fuerza que valga para transformar.

Chus Rodríguez, candidata de EU: "Penso que agora pode ser máis fácil un pacto, as nosas portas están abertas"

Chus Rodríguez, candidata de EU a las municipales en Lugo. SEBAS SENANDE

Quen é Chus Rodríguez?

Son psicóloga. Traballo desde hai 14 anos na Xunta, no servizo de Familia e Infancia, concretamente en protección de menores. Traballei seis anos en Vigo e despois, por motivos persoais, volvín a Lugo. A miña preparación está na liña de psicoloxía social e a criminoloxía. Teño 43 anos e sempre tiven vinculación coa política. Nas anteriores municipais estiven de número dous de Carlos Portomeñe. Neste caso, tocou por consenso e empuxón que eu fose a candidata.

Era o momento do cambio, EU tocara xa o seu tope con Carlos Portomeñe?

Pode ser. Si que é certo que EU antes xa tivera resultados importantes e si que é certo que se cadra chegamos a un teito coa concellería de Carlos. É verdade que as anteriores municipais foron une decepción para nós, esperabamos sacar máis, polo menos dúas actas. Foron quizais unhas eleccións de transición e necesitábase un cambio de ciclo. Carlos Portomeñe foi o primeiro que o decidiu.

Que pode achegar Chus á candidatura?

O compromiso e o traballo. Son unha persoa moi currante, se me meto nunha historia sigo ata o final, non me gusta deixar as cousas a medias. E se cadra un pouco de frescura; son tamén bastante flexible e aberta, non esquivo os conflitos pero gústame encaralos con capacidade de diálogo. Non sei se os meus coñecementos en psicoloxía poden marcar un pouco iso.

Está a describir á Yolanda Díaz de Lugo...

(Ri) Non, non. Pero si que pode ser un pouco deformación profesional. Traballo moito no conflito, con situacións complicadas, estou moi afeita a este tipo de traballo e gústame solucionar as cousas dunha maneira dialogada. Creo que tanto eu como EU entendemos que se non estamos un pouco unidos todos na esquerda pouco podemos facer porque a dereita está pisando forte.

É agora máis sinxelo chegar a unha candidatura conxunta para Lugo?

Penso que si. Agora somos menos agrupacións, pola ausencia de Lugonovo, e hai caras novas en Podemos. Desde logo, pola nosa banda as portas están abertas.

Sen liñas vermellas?

Detrás das caras están os contidos. Para nós as únicas liñas vermellas que pode haber son as ideas e o programa. Co programa por diante podemos falar con Podemos, con Bloque Nacionalista Galego ou con calquera forza de esquerda.

Cales son os contidos básicos para as próximas eleccións?

Temos un traballo e unha base feita, pero estamos a redefinir un pouco as cousas. Queremos darlle moita importancia á participación cidadá, que consideramos que nestes últimos anos perdeuse. Detectamos que houbo moita improvisación, moita política feita ás costas da veciñanza. Non podemos decidir por onde vai un carril bici ou unha liña de transporte sen falar con todas as persoas afectadas. Tamén é fundamental a protección social, hai que apoiar e dotar de máis persoal os servizos sociais, como na Casa da Muller. E que hai cousas que a xente non entende, como as termas que se queren facer con auga quente da traída. Cremos que falta planificación, non pode ser todo improvisación. Queremos que sexa unha cidade amable para vivir e que non estea enfocada só aos turistas, recuperar os barrios e zonas de esparcemento.

Como valora este mandato de PSOE-BNG?

Cremos que estivo marcado, e así o viu tamén a cidadanía, porque houbo dous gobernos, un do PSOE e outro do BNG. Hai temas, como a cultura, que recoñecemos que houbo mellorías, pero é que cada un gobernou polo seu lado, incluso facéndose ás veces boicot. Isto a xente non o entende e moléstalle.

Cal sería un resultado satisfactorio?

Entrar no goberno.

Como ve o proceso Sumar/Podemos/EU?

Yolanda Díaz é unha ministra excepcional, aínda que a nivel do proxecto de Sumar nos tampouco acabamos de coñecelo en todo detalle. Nos sentimos incumbidos e interpelados, e agardamos que tamén nos chegue a chamar xa que Yolanda no seu día apoiou a candidatura de Carlos. Temos que tela en conta e todo o ruído que haxa aféctanos, para ben ou para mal. Nós en EU somos moi de estrutura e de partido, e o que vemos é que no proxecto de Sumar o que falta é esa estrutura de base, que teña en conta aos partidos. Terao que decidir.