Itíneris, la asociación de empresarios de A Tinería, ha vuelto a denunciar los problemas de suciedad que tiene el barrio, no solo por el incivismo de algunos vecinos y hosteleros que dejan la basura en la calle a cualquier hora, dice, sino por las deficiencias en el servicio municipal de limpieza. Itíneris denunció que recientemente hubo días en los que no se colocaron los contenedores a última hora de la tarde, como es lo habitual, y que algún día no pasó el camión de recogida de basura.

"Algunos de nuestros asociados hablaron con Urbaser y parece ser que la instalación de un andamio en el número 46 de la Rúa Tinería impide el paso del camión. Entendemos el problema, pero solicitamos una solución urgente para restablecer y garantizar un adecuado servicio, tanto para los vecinos como para los hosteleros", afirma la presidenta de Itíneris, Isabel Lozano.

No es la primera vez que los empresarios denuncian públicamente problemas de limpieza en el barrio y recientemente expusieron la situación al concejal de medio ambiente, Álvaro Santos, y le pidieron soluciones.

Por su parte, desde el Concello confirmaban este lunes que hay un andamio que impide pasar al camión de la basura, pero añaden que solo hubo un contenedor que tardó en ser vaciado. Además, explican que en esta zona los operarios de Urbaser suelen pasar más de una vez al día, dado que se trata de un tramo del Camiño Primitivo.

La asociación señala también otros problemas de la zona como el circulatorio

De hecho, Itíneris también reclama que se mejore la señalización del Camiño en este barrio ya que, según Lozao, "pola Tinería apenas baixan peregrinos".

Por otra parte, la asociación señala otros problemas de la zona como el circulatorio. En la Porta Miñá no hay ningún dispositivo de control de coches, por lo que acceden más de los que tienen derecho a ello. La puerta es solo de entrada, de manera que los automovilistas tienen que salir del barrio por las calles Tinería y Nova, un itinerario muy complicado de por sí para vehículos de cierto tamaño y muy problemático en verano, por las terrazas y los peatones, mucho más numeroros.

El edil de movilidad, Rubén Arroxo, se comprometió a colocar un semáforo en la Porta Miñá para que sea de entrada y de salida, pero esa solución tendrá que esperar a que se implante el plan de control de acceso al centro.