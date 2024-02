El encargado de la red de aguas del municipio, Gerardo Gayoso Somoza, se siente atado a su trabajo. Este lunes lo escenificó encadenándose a una mesa entre cuatro y ocho de la tarde en la entrada de la casa consistorial para denunciar que lleva sin cobrar las guardias desde finales de 2016.

Señala que atiende las incidencias en los quinientos kilómetros de red, colegios y centros sociales en su horario de trabajo, entre las 7.30 y las 14.30 horas, para continuar con las guardias, que se prolongan las 22.00 horas en los días laborables, así como en los de descanso y festivos. "Isto deixoume sen vida", lamenta este encargado del Taller de Augas, de 63 años, que lleva 37 en el servicio.

"Se quero ir a unha primeira comuñón en Madrid teño que coller días de asuntos propios", se queja, antes de añadir que "non podo saír de Lugo porque teño que estar na avería en 20 minutos, non podo ir coa miña familia a ningún sitio, non podo beber alcohol porque teño que conducir o coche oficial en calquera momento".

Gayoso Somoza coordina a cinco trabajadores, de los que uno está de baja, que se turnan por parejas en mañanas y tardes. El encargado también atiende un teléfono en el que recibe un número de llamadas "normal, entre trinta e corenta ao día". Asegura que no se le han pagado las horas que reclama "porque non se xestionan".

Las guardias incluían las noches hasta que consiguió "un informe médico" eximente, que le fue "recoñecido por un xuíz en 2020". Desde entonces, la empresa privada Aqualia empezó a prestar apoyo en la atención a las urgencias por un acuerdo con el Concello.

Una sentencia favorable que obligaría al Concello a pagarle unos "48.000 euros brutos"

El responsable de Augas afirma que hace un par de semanas tuvo una sentencia favorable "que levaba nove meses agardando" que obliga al Concello a pagarle "parte das gardas de 2017, e as 2018, 2019 e 2020" por un importe que ronda "os 48.000 euros brutos".

A esa cantidad suma la correspondiente a los años transcurridos desde 2020. Calcula que la cantidad que se le adeuda podría andar por los "12.000 polas gardas de 2016 e 2017, e outros 15.000 euros por estes tres anos".

Este operario dice que recibía "150 euros ao mes polas tardes e, coa nova RPT, baixou" notablemente.

Dependiente de la concejalía de Medio Ambiente, afirma que presenta "o estadillo coas gardas, asinan que as reciban", pero no se las reconocen.

Gerardo Gayoso Somoza recordó que es la segunda vez en unos años en la que se encadena para reclamar lo que considera sus derechos. En aquella ocasión había habido una avería en A Residencia y hubo una discrepancia sobre el funcionamiento del móvil que tiene para los avisos. Los responsables municipales le acusaban de no haber atendido la llamada y él alegaba que el teléfono de avisos no había registrado ninguna llamada.

Su intención este lunes era "encadenarse todas as tardes" hasta que le den una solución porque "non podo estar sempre de garda". "O único que pido é deixar esta situación e que me paguen o que me deben".