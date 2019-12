Isabel Rodríguez: "La eficacia está demostrada, no hay intención de eliminar puestos en Lugo"

Isabel Rodríguez es, como subdelegada del Gobierno en Lugo, la máxima responsable institucional de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en la provincia. Rodríguez es consciente de la situación y conocedora de que la mayoría de cuarteles de la provincia sufren enormes carencias, pero defiende el modelo actual: "No hay por parte del Gobierno ninguna intención de cerrar cuarteles en Lugo, ni siquiera los no operativos. No lo veo necesario porque la eficacia de la Guardia Civil está demostrada; hay menos robos y más detenciones que el año pasado, eso es estadística".

La razón fundamental, según explica la subdelegada, es que "los números están muy bien, pero para este Gobierno lo fundamental es la atención a las personas. La Guardia Civil es un cuerpo muy bien visto, sobre todo en los municipios pequeños. El hecho de que haya un cuartel en un concello, aunque solo abra dos horas por semana, les da a los vecinos una seguridad que de otro modo no tendrían. Esa población se siente más protegida".

En cualquier caso, Isabel Rodríguez recuerda que la distribución de efectivos es algo que depende de la Dirección General de la Guardia Civil y, en última instancia, del Ministerio de Interior. Tampoco tiene conocimiento de que en estos momentos haya sobre la mesa un plan general de reestructuración.

Lo que sí reconoce es la falta de efectivos, debido a que en los últimos años no se convocaron plazas. "Nosotros en estos dos años hemos sacado 10.000 para guardias y policías. Nuestro objetivo es cubrir todas las vacantes".