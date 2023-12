La subdelegada del Gobierno en Lugo, Isabel Rodríguez, destacó, en el acto de celebración del 45 aniversario de la Constitución, que los avances sociales "non se constrúen co inmobilismo ou retóricas incendiarias afastadas do consenso" y, en una sala de juntas abarrotada de cargos del PP y de su partido, el PSdeG, animó a los asistentes a "promover a lealdade institucional".

Recordó que la Carta Magna "tivo sete pais e ningunha nai", pero que es precisamente por establecer la igualdad de todos por lo que alguien como ella puede actuar como representante de una institución y ocupar un espacio en la esfera pública que durante tanto tiempo les fue negado a las mujeres.

El acto finalizó con tres vivas —a la propia Constitución, Galicia y España— y la reproducción de los himnos gallegos y español, como ya es tradición.