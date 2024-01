Irse a vivir a la letra de un himno

→ Procedencia: Montevideo (Uruguay)

→ Profesión: Hostelera

→ Tiempo en Lugo: 20 años

Os pinos no fue compuesto en Galicia, sino en La Habana; al son de los emigrantes. Valentina Pereira lo aprendió en casa de su abuela, una monfortina que vivió cincuenta años en Montevideo. Valentina y sus hermanos la visitaban. Ella les cocinaba gelatina de colores. A cambio, la abuela señalaba una letra enmarcada en la pared y le hacía cantarla uniendo sus voces a la suya. Valentina recuerda las actuaciones domésticas de aquella coral familiar. "No sabíamos nada sobre Galicia, excepto el himno".

La familia uruguaya es unida. Hacen todo juntos; sean cumpleaños, viajes o migraciones. "Nos vinimos todos, los uruguayos somos muy de clan. Mi abuela era de Monforte, pero no le quedaba nadie allí, así que vinimos a Lugo; donde teníamos familia". La familia gallega de Valentina era materna. Su padre es descendiente de italianos y brasileños.

Cuando llegó a Lugo, hace veinte años, conoció el euro y escuchó un rumor sobre una moneda que se llamaba peseta. Las monedas fueron importantes. "No teníamos una situación económica mala, pero mis padres pensaron que iba a empeorar y nos trajeron". Ambos eran de Montevideo. Se dedicaban a vender velas que decoraban artesanalmente, tenían un taller en el bajo de la casa, al fondo. "Nuestra situación no era mala, pero mis padres prefirieron dar el salto con algo de dinero".

Valentina era una niña. No había tenido tiempo para formarse una memoria, que requiere experiencia. "No tengo mucho recuerdo de Montevideo. Entrábamos a las doce del mediodía en el colegio. Íbamos al comedor. Las clases empezaban a las 13.30. En Lugo entraba a las 9.00. No entendía nada".

Montevideo era "mucha vida en la calle, mis recuerdos son de mí misma fuera de casa: saltando en el muro de mi casa, subir a un árbol; en Lugo todos los juegos eran dentro de casa, juegos de mesa". Valentina comprende que el motivo era la diferencia en el clima. "No me gusta nada el frío, detesto el frío y la lluvia. Me cuesta adaptarme, es lo que hay".

Tardó cinco años en regresar. "Toda la familia de mi padre vive en Uruguay; la de mi madre está más desperdigada". Su abuela le regaló un viaje cuando cumplió 15 años. Esa celebración es una comunión con la vida en Suramérica, se festeja como la incorporación al mundo adulto. El evento estuvo muy concurrido. "Me vestí como una novia, de superblanco. Entonces me pareció la mejor fiesta del mundo. Me casé después y fue parecido". Su marido es de Lugo y tienen dos hijos, de 9 y 2 años.

El viaje fue en nuestro helado invierno, cuando Montevideo sufre el peso del calor veraniego. Ella no se atreve a afirmar que su atracción por el calor fuese determinante para decidirse por un negocio de comida hawaiana. Sospecha que ese impulso está detrás.

Cuando acabó el instituto, en el Ollos Grandes, estuvo trabajando en Orange durante muchos años. "Me habían propuesto un cambio que no se produjo. Soy de 'esto ya lo he comido, ya no me gusta'. En abril del año pasado me marché". Estuvo un par meses planteándose un negocio. Trabajaba de modo esporádico.

"Hasta que me tiré a la locura, me parecía que podía funcionar. Me gustaba la comida hawaiana. Tenía algo de experiencia en hostelería y se me da bien trabajar de cara al público. Encontré un local que me encajaba y lo reformamos con la ayuda de mi familia". En noviembre abrió Nación Poke, en la Avenida da Coruña. "Existía esa franquicia en varias ciudades de Galicia, pero no en Lugo".

Uruguay se quedó atrás. Su vida tiene demasiados anclajes en Lugo, pero quiere volver de visita "con el clan" porque "siempre se echan de menos las costumbres y la gente". Sus hijos han escuchado hablar tanto del país de su madre, han visto tantas imágenes de la ciudad de su madre, que tienen muchas ganas de conocerlos.

El padre de Valentina es el que más mira al recuerdo. "Él regresó y estuvo allí dos años, hasta que enfermó mi madre y volvió". Se mantiene un vínculo que actúa como cable que conecta Montevideo y Lugo: el fútbol. "Mi padre, el Tata, jugó en Primera División en el Nacional como juvenil y fue profesional en Ecuador".