"No iría de interna, prefiero por horas y librar fin de semana"

Fue camarera, cocinera y hasta tuvo un bar pero, al final, eligió ser limpiadora. María de Jesús Delgado Delgado es colombiana, pero lleva ya varias décadas viviendo en Lugo. Optó por dedicarse al servicio doméstico porque le parece el empleo más cómodo. Solo trabaja de lunes a viernes y por horas, con tiempo para descansar.

"Tiene sus ventajas. El fin de semana no trabajo. Por eso, nunca iría de interna. Ahora mismo, busco algo para las mañanas porque por la tarde ya tengo. Cobro a 8 euros, la hora, y quiero que me aseguren. A una interna le pueden pagar 950 euros o 1.000 pero trabajan todos los días las veinticuatro horas. Solo libran los domingos por la tarde. Y ese dinero tampoco llega porque si tienes hijos, tienes que pagar un alquiler fuera", explica.

María de Jesús reconoce que muchos de los trabajos que se ofrecen son sin seguro. "Hay quien llegó a tener hasta quince domicilios para limpiar pero sin contrato en ninguno", afirma.

AHORROS. Emilia —nombre ficticio— es de Honduras. Allá, en su país, tenía un pequeño ultramarinos. Hace tres años que está en Lugo. Hasta ahora, vivió de sus ahorros pero estos se están terminando. Por eso, se plantea comenzar a trabajar por lo más sencillo, en el servicio doméstico.

"Quiero trabajar. Solicité el asilo y protección internacional. A partir de diciembre, ya puedo buscar un trabajo. Hasta ahora, viví de lo que tenía ahorrado —dado que vendí una tienda que tenía en mi país— pero el dinero se está acabando. Me llegaron ofertas para ir de interna, por 800 euros y librando el fin de semana, pero sin la comida ni tiempo para salir a relajarte una hora. De interna es lo último que quiero, aunque necesito el dinero, porque tengo tres hijos —de 10, 16 y 20 años— y tendrían que quedar solos. Ahora, me ayudan la fundación Amigos de Galicia y el Banco de Alimentos con la comida", explica.

Además de para interna, a Emilia le llegaron también otro tipo de ofertas como, por ejemplo, un trabajo de once de la noche a dos de la tarde, para cuidado de un mayor, por 800 euros al mes. "Me parece poco dinero porque sale a 2 euros la hora y aunque vayas a dormir, sigue siendo trabajo igual. Muchas personas se aprovechan de que eres extranjera y te tratan como si fueses una esclava", opina esta mujer.

La intención de Emilia es hacer la Eso y conseguir un trabajo en el servicio doméstico "porque, aunque nunca trabajé de esto, creo que es lo que más fácil me puede salir a mí".

SEXO. Tiene 61 años y le interesa un contrato y un seguro para poder cotizar para la jubilación. Sin embargo, Amelia —nombre falso— no es capaz de conseguir un trabajo en esas condiciones. "Todas son ofertas en negro. Una de las últimas ofertas era 400 euros por ir a la mañana, al mediodía y a la noche, entre una hora y media y dos, para dar de comer a un anciano y 100 euros a mayores para que limpiase la casa también, sin días libres ni seguro", cuenta.

Esta mujer lleva cinco años en Lugo. En este tiempo, trabajó como interna en una aldea y "en una casa de familia, con mayores y niños", dice, pero su experiencia, por lo general, no fue buena en este sector. "Quieren tener una empleada de hogar que haga todo y, al mismo tiempo, no pagar nada", afirma. Aun así, no pierde la esperanza de que alguien le ofrezca un empleo digno pese a que, tras el último anuncio que puso en internet, llegó incluso a recibir "propuestas de algunos hombres para pedir sexo", dice.