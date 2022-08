Iria Estévez: "La música en Lugo. Importa. Estoy orgullosa"

SU VOZ se escucha cada vez más en Lugo y raramente falta en un acto relevante. Iria Estévez, que no entiende la vida sin música, vive emocionada esa especie de despertar de Lugo a la música. Esta lucense de A Residencia ha actuado por toda la península y, tras la pandemia, ya está recuperando algunos proyectos.

Teniendo esa voz, le tienen que dar mucha pena los que no pueden cantar ni en la ducha, ¿no?

No es pena, vaya. Pero a mí me aporta tanto cantar que me gustaría que todo el mundo pudiera disfrutarlo.

¿Nació cantando?

Yo no me recuerdo sin cantar y la familia me cuenta que no callaba nunca. Con todo, crecí en un mundo en el que la idea era que eso de cantar era más bien un sueño. Esa es la idea que se respiraba en la sociedad, pero para mí la música era algo natural, aunque detrás lleve también mucho trabajo, por supuesto.

Da la sensación de que en Lugo hay cada vez más música. ¿Le hará feliz?

Es una época muy intensa. Casi que contrariamente a lo que se podía esperar tras la pandemia, en Lugo ha habido

Iria Estévez. SABELA FREIRE

una respuesta maravillosa: de las instituciones, de las salas de conciertos, de las organizaciones... Hay una clara manifestación de que la música importa mucho, así que sí, estoy orgullosa y contenta.

Si tuviera que quedarse con una canción, ¿cuál elegiría?

Hay tantas... Pero me quedo con una mía, Corre mi niña, corre. La elijo por el significado, por la experiencia de ser madre, del amor incondicional.

¿La composición es su nuevo camino en la música?

No hace mucho que escribo, pero estoy en ello. Es el que camino que sigo ahora y espero poder mostrarlo.

Ha estado en grupos muy distintos, probando que su voz da para muchos registros.

Es muy nutritivo poder dedicarte a varios proyectos. Son contadas las veces que participo porque me invitan. Normalmente soy yo la que invita y dirige el proyecto, aunque cada músico, claro, aporta. Y participar en distintos proyectos es enriquecedor porque aporta perspectivas diferentes. La música es un mundo y es cierto que es un lenguaje universal, pero hay dialectos y es una riqueza expresarse de distintas formas.

Ha cantado por toda la península. ¿Qué es lo más bonito que le han dicho en Portugal cuando canta fado?

Há fadista (hay fadista). Te lo dicen cuando cantas muy bien el fado y logras emocionar. Es muy bonito, ¡porque ellos lo viven con tanto respeto!

Su registro es amplio, pero ¿qué la llevó a atreverse también con el fado?

No fue nada buscado. Hay trabajo detrás, claro, pero surgió de forma natural, porque cuando escuché el primer fado lo entendí. Es una música honesta.

Y en Lugo, ¿cómo la tratan?

En Lugo me quieren mucho, la verdad. Siempre me tratan con mucho cariño y me suelen decir que emociono cuando canto.

¿Hay un escenario ideal en el que le gustaría cantar?

En cualquier lugar donde pueda hacer música libremente. Lo que quiero es que la música llegue y el público la pueda disfrutar.