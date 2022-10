Ir de viños con coñecemento

Hai base científica para afirmar que o consumo de alcohol prexudica a saúde, pero beber viño en Galicia, como noutros lugares, está tan enraizado que, quen escolla facelo, disporá dunha guía ilustrada que lle permitirá ou ben iniciarse na cultura do viño ou ben profundizar no coñecemento dos viños galegos. Os autores de A nación dos mil viños son Martiño Santos Canosa e Xosé Gontá, sumilleres e socios de Vide, Vide!, espazo enocultural e distribuidora especializada que está a piques de cumprir dez anos en Santiago de Compostela. As ilustracións e o resto do deseño gráfico correu a cargo de Toño Núñez.

O libro é o resultado de dez anos de "experiencia directa" de Santos con consumidores, con produtores e con adegas. "Dentro da opción que cada persoa ten de consumir ou non viño, de facelo dun xeito moderado e de apoiar un sector tan importante en Galicia, esta guía pódelle servir para coñecer e gozar mellor os nosos viños", explica Santos.

O sumiller aprecia que cada vez hai máis interese polos viños como os que el comercializa, de producións pequenas e diferenciadas, pero tamén observa que a miúdo hai descoñecemento, mitos ou tópicos sobre o viño en xeral. "Con esta guía intentamos dar un pouco de claridade, porque si estaría ben que, nun lugar con tanta tradición histórica e social de consumo de viño, avanzásemos máis no seu coñecemento", opina. "Hai moita xente que se achega por primeira vez ao viño", di.

Santos explica que, aínda que Galicia é por si un territorio cun número elevado de pequenos produtores, que supera en moito o de adegas grandes, sinala que dun tempo para aquí hai unha tendencia aínda maior a ese tipo de producións, que buscan máis calidade que cantidade, e tamén un maior interese por parte dos bebedores. "Á par que o consumo en xeral foi baixando, o de viño de calidade foi aumentando. Hai unha tendencia a producir e a consumir viños diferenciados, que tentan expresar a paisaxe e a zona da que proceden", explica Santos. É xusto a corrente contraria á que había antes, de "homologación comercial".

O sumiller defende, ademais, que máis calidade non sempre implica máis prezo ou que o incremento deste sexa exponencial, e destaca que, en todo caso, nun mercado tan pouco concentrado como é o do viño en Galicia, tan competitivo, o consumidor ten fácil substituír unha marca por outra. "En Galicia temos moitísimos produtores, cada un cunhas cantas marcas. Quizais algunhas poden ter prezos un pouco máis elevados, por seren producións limitadas ou por outros motivos, pero en xeral en Galicia non temos un problema de prezos", considera Santos.

O libro de Santos, Gontá e Núñez foi editado por Laiovento e será presentado esta tarde na tenda e distribuidora que dirixe Isabel Lozano na Tinería, nun acto no que tamén se poderán probar algúns viños. Porén, para asistir é necesario inscribirse a través do número de teléfono 620727006.