iPhone, sin cobertura en Lugo

No todos los días se recibe en los juzgados un poder de representación escrito en inglés y firmado en "Cupertino, California, United States of America" por el Assistant Secretary & Chief IP Counsel de Apple Inc. Es de suponer que tampoco todos los días a la compañía de la manzana le "cuelgan" la llamada en un pequeño juzgado. Ambas cosas acaban de suceder en Lugo en un curioso caso que gira alrededor de iPhone que nunca lo fue.

La historia comienza cuando un lucense puso a la venta en Wallapop un teléfono Samsung S10+ (valorado en 800 euros). No encontró comprador, pero sí una joven de As Gándaras dispuesta a cambiárselo por un iPhone XS, un modelo que se vendía por 900 euros. Quedaron, se intercambiaron los terminales, los probaron con sus tarjetas y se despidieron.

La cosa se torció cuando, llegado a casa, intentó acceder al App Store, exclusivo de Apple, y el terminal le dirigía al genérico Google Play Store. Pese a que tenía la apariencia de auténtico, en una tienda le confirmaron que era solo una réplica que se podía comprar por 175 euros.

Fruto de esta denuncia, la Policía identificó, localizó y detuvo a la chica, acusada de un delito de estafa. La joven confirmó que se había producido el intercambio de terminales, pero alegó que ella no sabe de teléfonos y pensaba que el iPhone era auténtico. Se lo compró por 170 euros en mercadillo de Frigsa a un individuo que, según le aseguró, tenía mucho valor pero se veía obligado a venderlo por necesidad. Venía en su caja, con cargador y auriculares, pero la joven también empezó a tener problemas al llegar a casa: el terminal iba bien, pero al no ser menú de Apple no sabía manejarlo, por eso lo quiso cambiar.

El informe pericial encargado a la Policía Nacional describe una réplica bastante bien hecha en su aspecto exterior, aunque cuando comienzan las pruebas técnicas y de funcionamiento es cuando la mentira queda al descubierto.

Fue en ese momento cuando el juzgado informó a Apple INC. de la situación, por si quería personarse. Lo hizo a través de sus apoderados en España para asuntos de propiedad industrial, con sede en Majadahonda, que exigió de entrada que se procediera a destruir el iPhone falso y que no renunciaban a ser indemnizados.

El caso, sin embargo, no avanzó como le hubiera gustado a la multinacional con sede en Cupertino. En el primer juicio, por supuesta estafa, la joven acusada fue absuelta al no poderse demostrar que ella sabía que estaba intercambiando con la denunciante un terminal falso.

Vista oral

El juicio por propiedad industrial no fue muy diferente: el fiscal no acusó y los abogados de Apple tampoco, salvo su persistencia en la petición de que se destruyera el teléfono. Sin que hubiera quien la acusara, la jueza la absolvió y, de paso, le dijo a la compañía que buscara el teléfono en otro juzgado, que allí no estaba ni había nada que destruir.

Durante el proceso, la acusada, defendida por Jacobo Cela, apenas tuvo que responder a una pregunta: "¿Sabe usted fabricar teléfonos?".