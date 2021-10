La Policía Nacional de Lugo investiga la posible implicación de tres chicas en varios robos cometidos en diversas viviendas de la capital. Las tres jóvenes –todas ellas naturales de países de Este– fueron identificadas el pasado jueves por la tarde, cuando llamaron a la puerta de varios pisos, sitos en la Rúa Ourense y en las inmediaciones, para preguntar por personas que no residían en esas viviendas.

La actitud de las chicas llamó la atención de los vecinos –algunos de los cuales habían sufrido robos en los últimos meses–, por lo que decidieron vigilar sus movimientos y alertar de inmediato a la Policía Nacional. Algunos residentes salieron a la vía pública para seguir a las jóvenes y un agente fuera de servicio se interesó por lo que estaba sucediendo, vigilando en todo momento a las sospechosas hasta que hicieron acto de presencia las patrullas.

Los policías interceptaron a las jóvenes cuando salían de un comercio de la zona y solicitaron la intervención de varias agentes de sexo femenino para realizar el pertinente cacheo. Las policías comprobaron que las chicas tenían en su poder varios artículos que se utilizan habitualmente para la apertura de cerraduras de modo ilícito. Las jóvenes no dieron ningún tipo de explicación sobre la procedencia de los artículos, pero no llegaron a ser detenidas, ya que de momento no se han vinculado con ningún hecho delictivo en concreto.

Aun así, los agentes procedieron a su identificación y abrieron una investigación para determinar si las sospechosas podrían formar parte de una red de delincuentes que asaltó varios pisos en la ciudad de Lugo. En la Rúa Ourense, concretamente, varios vecinos sufrieron robos el pasado verano.

La intervención policial, que se llevó a cabo alrededor de las siete y media de la tarde del jueves, generó una gran expectación en la zona, ya que participaron cuatro patrullas y varios policías fuera de servicio que se encontraban en ese momento en el lugar.

La Policía Nacional de Lugo insta a los vecinos a extremar las precauciones, cerrar siempre con llave las cerraduras de las viviendas y no abrir la puerta del portal ni la del domicilio a ninguna persona desconocida.