Los policías acudieron al lugar sobre las cuatro de la tarde del lunes y hablaron con la propietaria del can, un animal "cruce de varias razas", explicaron. Los agentes comprobaron que el perro se encontraba sin identificar a través del correspondiente microchip y no tenía pasaporte sanitario. Además, el animal no había sido inscrito en el Registro de Animales de compañía de Galicia.

Ante esta situación, la Policía Local denunció a la propietaria del can, "ya que todo lo detectado constituye una infracción a la Ley 4/17 de Protección y Bienestar de Animales de Compañía de Galicia", explicaron.

Esta actuación tuvo lugar tan solo dos días después de que los agentes denunciaran al dueño de otro perro sin papeles –en este caso un pit bull– que mordió a otro can y a su propietario en la zona de la Avenida de Madrid. A pesar de tratarse de un animal de raza potencialmente peligrosa, el perro tampoco tenía microchip, ni pasaporte sanitario, y no estaba insctito en los registros obligatorios de mascotas.

El dueño del can también lo paseaba sin bozal por la vía pública y además se dio a la fuga después de que su perro provocara la agresión, pero fue interceptado por los policías. Su actuación le costó varias denuncias por infracciones a la Ley de Protección y Bienestar Animal de Galicia y la Ley sobre Régimen Jurídico de Animales Potencialmente Peligrosos.

En ese caso, el agredido manifestó ante la Policía Local su intención de denunciar los hechos en comisaría y llevar a cabo las reclamaciones pertinentes por las lesiones que sufrieron, tanto él, como su perro.