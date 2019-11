Investigadores del campus, premiados por el Plan de Resistencia a Antibióticos

Investigadores del Laboratorio de Referencia de E.coli de la facultad de Veterinaria de Lugo acaban de recibir el II Premio del Plan Nacional de Resistencia a Antibióticos a la Mejor Publicación Científica por un trabajo elaborado conjuntamente con el Hospital Universitario Central de Asturias (Huca). El artículo fue además publicado en la revista del Scientific Report, del grupo Nature, bajo el título 'Whole genome sequencing, molecular typing and in vivo virulence of OXA-48-producing Escherichia coli isolates including ST131 H30-Rx, H22 and H41 subclones'.

A la gala de entrega del premio, que tuvo lugar en la sede del Ministerio de Sanidad con motivo del Día Europeo para el Uso Prudente de los Antibióticos, acudió la profesora e investigadora del campus Azucena Mora Gutiérrez. La docente participa de la autoría del trabajo galardonado junto con el catedrático de la USC y director del Laboratorio de Referencia, Jorge Blanco Álvarez: el doctor Javier Fernández, del Servicio de Microbiología del Hospital Universitario Central de Asturias, y la doctora María de Toro, de la Plataforma de Xenómica y Bioinformática del CIBIR de La Rioja, entre otros autores.

El premio está promovido por la Agencia Española de Medicinas y Productos Sanitarios (Aemps) en colaboración con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la concesión de este galardón supone un reconocimiento más de la labor que desarrolla la USC junto con otras instituciones españolas y europeas para dar una solución a la problemática de la resistencia a antibióticos.

LA PUBLICACIÓN| Un estudio de cepas de E.coli



La publicación distinguida compila el trabajo multidisciplinar en el que participaron diversas instituciones sanitarias y universitarias, y se trata del primer trabajo en el que se analizan las secuencias genómicas completas de cepas de E.coli productoras de carbapenemasas de tipo OXA48 de grupos clonais de riesgo (ST131, ST58 y ST83) procedentes de infecciones humanas.



Amenaza emergente

Este tipo de cepas y encimas (OXA-48) constituyen una amenaza emergente y los investigadores de la USC se encargaron de realizar la caracterización molecular convencional de las cepas y de los ensayos de virulencia in vivo en modelo murino.