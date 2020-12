Investigadores del campus dan a conocer su labor en las jornadas DivulgaTerra

El auditorio de la Casa do Saber acogió este martes la primera jornada del DivulgaTerra 2020, un ciclo de divulgación científica promovido por la Vicerreitoría de Coordinación del Campus de Lugo en colaboración con el Servicio de Normalización Lingüística de la USC para mostrar algunas de las diversas líneas de investigación en las que están trabajando tanto docentes como parte de la juventud investigadora ligada a la sede universitaria lucense.

Este martes les correspondió explicar sus proyectos a Daniel Manuel Vázquez Vila, con Migrantes e mobilidade pre-covid: unha análise sobre os fluxos migratorios do s. XXI; María Nerea Fernández Canto, que habló sobre Pan galego con garantía; la Variación do perfil de ácidos graxos no leite de bovino das explotacións galegas centró la exposición de Ruth Rodríguez; le siguió Manuel Souto Herrero con la charla Que foi antes: o vaso ou a xema, sobre dendrocronología; Marta Rodríguez Fernández acercó al público presente la viticultura de precisión, mientras que Tamara López Fernández despedió la sesión con un repaso a As formas de ocio e dos conflitos na cidade de Lugo nos anos 60 do pasado século XX.

El DivulgaTerra tendrá continuidad este jueves, a partir de las 19.30 horas, con una segunda jornada de conferencias en la que intervendrán otras siete personas ligadas a la investigación en el campus de Lugo. Isidro García profundizará en la resistencia a los antibióticos; Irene Ortiz Leal y Pablo Sánchez Quinteiro trasladarán al público a los mundos de las feromonas con las charlas Cal e a lingua de amor dos raposos? y Ulindo baixo as ondas. Unha viaxe submarina polo olfato dos peixes; A arquitectura descoñecida ADN es el título del relatorio de Sara Illodo Brea, tras la que Lara Rouco Méndez disertará sobre Os usos terapéuticos do ouro. Marta Veiga Izaguirre hablará en este foro sobre As diferentes predisposicións que amosan homes e mulleres fronte ás titulacións chamadas STEM y, seguidamente, Azucena Mora Gutiérrez cerrará el ciclo con la charla Da penicilina á covid-19: grandes científicas na sombra.

Las sesiones se pueden seguir por streaming o en directo. Los interesados en asistir como público pueden reservar plaza gratuita a través de la dirección de correo electrónico [email protected]