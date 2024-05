Investigado un profesor de un colegio de Lugo por abusos sexuales a cinco niñas

La Policía Nacional de Lugo investiga a un profesor del Ceip Albeiros como supuesto autor de abusos continuados contra varias alumnas de primaria. Las familias de cinco de ellas ya han presentado las correspondientes denuncias y esperaban que otras lo hagan en los próximos días, ya que por el modus operandi y el tiempo durante el que se han podido prolongar los supuestos abusos la víctima podrían ser muchas más.

Desde el pasado lunes, el profesor ya no imparte clases en el centro, según parece al encontrarse de baja. La Consellería de Educación también ha abierto un expediente, ya que "somos coñecedores do tema e estamos seguindo o procedemento habitual que se segue nestas situacións", respondió este martes a preguntas de El Progreso, "pero como o caso está en investigación policial non podemos aportar máis información".

Las niñas que sufrieron abusos escribieron una nota

El caso estalló el pasado jueves 23 de mayo, de la manera más inesperada: las cinco niñas, todas en torno a los nueve años, pertenecían a la misma clase y por iniciativa de una de ellas, al parecer la que más estaba sufriendo los abusos, redactaron una nota contando todo, la firmaron y la metieron en el buzón de sugerencias que tienen en el aula. A una profesora le llamó la atención y recogió la nota, si bien a partir de ese momento se desconoce cómo actuó el centro ya que el viernes e incluso al lunes siguiente, el profesor seguía dando clase.

La normalidad era precisamente la que había saltado hecha añicos en las familias de las niñas cuando estas, y no el propio centro, que según denuncian nunca les informó de nada, comenzaron a explicar el infierno que estaban pasando prácticamente desde el inicio del curso.

Veo desde el minuto uno que mi hija está contando la verdad, porque hay detalles y formas de contar que no se pueden inventar"

"Yo me enteré el viernes", relata la madre de una de las niñas, "cuando me lo cuenta otra de las madres. Lo primero que quiero es contrastar esto, no fuera a ser un lío que montan entre las cinco y se va de control. Pero en casa le pregunto y me empieza a contar todo".

Por desgracia, no era un lío inocente: "Veo desde el minuto uno que está contando la verdad, porque hay detalles y formas de contar que no se pueden inventar, veías que era todo verdad. Me cuenta los detalles, que primero empezaba ganándose su confianza, sentándolas en el colo y luego ya empezaban los tocamientos. Me empieza a contar que el profesor le aprieta hasta que nota sus partes íntimas, que cuando le dice que le deje sentarse en las piernas y no tan atrás él no le deja, que le toca por la barriga, por las piernas, que le mete la mano bajo la camiseta; le empezaba diciendo que le iba a hacer un masaje y al final le iba metiendo la mano". Todo pasaba en clase, con el resto de compañeros presentes y de manera habitual.

Una de las víctimas está en observación

Ese mismo viernes, "pedimos vez para la pediatra, para que ella la escuchara. Fuimos el lunes y la pediatra le da total veracidad y nos da un volante para el Hula para la unidad de Salud Mental Infanto-juvenil. La primera visita fue de contacto, por lo que vimos", relata esta madre, que cree que de momento su hija "lo está llevando bastante bien, pero también me sorprendió saber por todo lo que estaba pasando y que no me lo contaba. Así que ya veremos".

Lo que no puede evitar es la rabia de pensar lo que han pasado esas niñas y la convicción de que "lo hacía en todas las clases: me consta que ya aparecieron más casos".

El colegio no responde: "No vamos a decir nada"

"No vamos a decir nada" es la única respuesta que este diario obtuvo este martes de la dirección del Ceip Albeiros cuando llamó para conocer su versión y las medidas tomadas.

A tenor de lo que relata la madre de una de las niñas, poco más podrían decir. Al hecho de que el centro nunca informó a los padres pese a conocer la denuncia de las niñas desde el jueves 23, a que tardó días en avisar a Educación y que cuatro días después ni siquiera había informado a la Policía, se une lo que tuvo que vivir la madre de una de las pequeñas el mismo lunes.

"Le exigí que saliera del centro porque mi hija tenía que entrar, y luego me propone que las niñas no vayan a clase"

"Vimos la furgoneta del profesor. Así que entré a hablar con la directora y le digo: No conozco el protocolo, pero dudo mucho que dentro del mismo esté incluido que este hombre pueda estar hoy dando clases. Tengo a mi hija en el coche y desde luego no va a entrar en el centro hasta que este señor se vaya", dijo.

Se marchó obligado y cogió la baja

Lo que le propuso la directora, según relata, es que la propia madre hablase con el profesor, "porque también tiene derecho a defenderse". La propuesta la indignó todavía más: "Le exigí que saliera del centro porque mi hija tenía que entrar, y luego me propone que las niñas no vayan a clase de Música con él, pero que el siga dando clases en el centro. ¡Como lo cuento!"

Evidentemente, la respuesta fue no, porque "mi hija y las otras niñas no se tienen que cruzar con ese tipo ni por los pasillos, y que aparte de ellas hay más niñas en el colegio. Me pidió diez minutos para hablar 'con mi compañero', y él abandonó el centro. A partir de ahí, parece que cogió la baja".

