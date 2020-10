La nueva metodología de cultivo y caracterización de células madre de cáncer de páncreas está basada en forzar la fosforilación oxidativa (OXPHOS), un método desarrollado conjuntamente por profesionales de varias universidades y centros de investigación médica de España y Alemania, entre ellos el grupo ZebraBiores de la facultad de Veterinaria del campus de Lugo de la USC, especializada en realizar ensayos con peces cebra.

Esta investigación, que se prolongó durante cerca de tres años, supone un importante avance en la lucha frente a los tumores pancreáticos detectados en humanos, según se recoge en el artículo Exploiting oxidative phosphorylation to promote the stem and immunoevasive properties of pancreatic cancer stem cells, que acaba de publicar la revista Nature Communications en su último número, y del que son coautores los profesores vinculados al centro lucense Laura Sánchez Piñón, Pablo Cabezas Sainz y Juan Rubiolo.