Una investigación de la USC, galardonada por el Plan de Resistencia a Antibióticos

Un grupo de investigadores del Laboratorio de Referencia E.coli de la facultad de Veterinaria de Lugo lograron el II Premio del Plan Nacional de Resistencia a Antibióticos (Pran) a la mejor publicación científica. En la autoría del artículo, publicado en la revista del Scientific Report, del grupo Nature, y bajo el título Whole genome sequencing, molecular typing and in vivo virulence of OXA-48 producing Escherichia coli isolates including ST131 H30-RX, H22 and H41 subclones, participan, entre otros, Jorge Blanco Álvarez y Azucena Mora Gutiérrez, investigadores del mencionado Laboratorio de Referencia de la USC.

El doctor Javier Fernández, del Servizo de Microbioloxía do Hospital Universitario Central de Asturias (Huca), junto con la doctora María de Toro, de la Plataforma de Genómica y Bioinformática del Cibir de La Rioja, figuran como primeros firmantes de este artículo en el que se compila el trabajo de carácter multidisciplinar en el que participaron diversas instituciones sanitarias y universitarias —entre ellas, las universidades de Oviedo, Santiago y Cantabria—.

Una de los aportes principales de esta publicación es que se trata del primer trabajo en el que se analizan las secuencias genómicas completas de cepas de E.coli productoras de carbapenemasas de tipo OXA-48 de grupos clonales de riesgo (ST131, ST58 y ST83) procedentes de infecciones humanas. Este tipo de cepas y enzimas (OXA-48) constituyen una amenaza emergente y los investigadores del Laboratorio de Referencia de la USC fueron los encargados de realizar la caracterización molecular convencional de las cepas y los ensayos de virulencia in vivo en modelo murino.

La USC trabaja de manera intensa con otras instituciones europeas desde la perspectiva One Health (una salud) para dar solución a la problemática de la resistencia a antibióticos.

El Plan Nacional de Resistencia a Antibióticos (Pran) de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) es un programa estratégico de acción cuyo objetivo es reducir el riesgo de selección y diseminación de resistencia a los antibióticos. El fin último es mitigar el impacto de este problema sobre la salud de las personas y los animales, preservando de manera sostenible la eficacia de los antibióticos ya existentes.

El incremento de las bacterias multirresistentes a antibióticos de última elección representa una de las amenazas más graves para la salud pública a nivel mundial. Diversas instituciones alertan de la gravedad de este problema y estiman que, si no se ataja de raíz, a partir del 2050 podrían morir alrededor de diez millones de personas cada año por culpa de enfermedades que antes eran fácilmente curables.