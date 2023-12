Investigación, difusión y protección, la apuesta futura en arqueología

En Galicia hay más de 28.000 yacimientos arqueológicos identificados. Su aparición es una "constante", dicen los expertos en la materia, y por ello son imprescindibles las pautas que permitan resolver qué hacer con esos nuevos hallazgos. En Lugo la probabilidad de dar con vestigios romanos y castrexos se multiplica, para gozo de arqueólogos e inconveniente, a menudo, de promotores.

Con este panorama, desde el sector, a nivel administrativo y empresarial, apuestan por estudiar lo que se encuentra, tapar para preservar y difundir la importancia de lo hallado. En estas ideas concordaron la directora xeral de Patrimonio Cultural, María del Carmen Martínez Insua; Rubén Darío Álvarez Asorey, técnico arqueólogo de la jefatura territorial de la Xunta en Lugo; Sonia García Rodríguez, arqueóloga autónoma, y Roberto Bartolomé Abraira, de la firma Engobe Arqueología, durante una mesa redonda organizada por El Progreso y moderada por la periodista Carmen Uz.

¿Quién se encarga de velar por los bienes patrimoniales?

La Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, dependiente de la Consellería de Cultura, es la encargada de velar por la protección de los bienes culturales y de coordinar las actuaciones relativas a ellos. Solo el año pasado, registró una entrada de más de 28.000 documentos y emitió más de 38.000 resoluciones e informes, mientras que en lo que va de 2023 la cifra se va a las 26.000 entradas y los 30.000 escritos emitidos. Así, la directora xeral María del Carmen Martínez Insua sostiene que la mayoría de los proyectos son favorables.

A esta área se debe además la línea de ayudas para particulares y empresas dirigidas a sufragar un máximo de un 20% de los gastos derivados de intervenciones arqueológicas. Martínez Insua indica que todos los años "queda saldo" de esta partida.

María del Carmen Martínez, directora xeral de Patrimonio: "Creo que non todo o patrimonio ten que estar visible e visitable e non todos os bens deben estar escavados"

Asimismo, la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural por veces coge las riendas para ejecutar trabajos en yacimientos que son propiedad de la Xunta de Galicia, como la muralla de Lugo, el castro de Viladonga o el campamento romano de Sobrado dos Monxes.

La directora xeral detalla que cada año se diseña una programación que atiende a la clasificación, categoría y relevancia de los bienes y que incluye desde la limpieza hasta la puesta en valor del yacimiento. Precisamente en este punto, Martínez Insua explica que "cando a consellería contrata unha intervención, pídeselle á empresa que unha vez rematada faga xornadas de difusión". "É esencial que a poboación coñeza o noso patrimonio", insiste.

¿Qué hay que hacer para que los adultos recuperen el interés?

El arqueólogo Roberto Bartolomé cree que el interés por la cultura y, concretamente, por la disciplina a la que él se dedica es algo que "naces con el". Duda de la efectividad de medidas que incentiven las ansias de conocimiento cultural. "A arqueoloxía está separada do mundo, da sociedade", añade Bartolomé, "aínda que intentes facer esforzos cos adultos dálles igual, pero os rapaces son esponxas e fan as preguntas máis interesantes porque non teñen medo". Con todo, continúa, "hai un momento no que desconectan", y ejemplifica esta situación con el Arde Lucus Cultural, una actividad que pese a enmarcarse en una cita muy concurrida, no consigue atraer al público mayoritario.

Rubén Darío Álvarez, jefatura territorial de la Xunta: "Hai que fomentar o coñecemento entre a cidadanía local e que tome conciencia de que o que ten arredor ten valor"

Bartolomé sostiene que el esfuerzo se tiene que concentrar en los colegios y, bajo una perspectiva más optimista, en eso coincide también la arqueóloga Sonia García: "El placer del conocimiento también se educa y en eso juegan un papel importante las administraciones y la política".

Por su parte, la directora xeral se fija en las consecuencias de esa falta de interés. "Gustaríame saber cantos galegos foron aos nosos museos e coñecen as nosas catedrais", se pregunta, y habla en clave lucense: "Canta xente visita Santa Eulalia de Bóveda?". En esa línea se pronuncia además Rubén Álvarez, que lamenta que los museos municipales "están baleiros". "É importante fomentar o coñecemento entre a cidadanía local e que tome conciencia de aquilo que ten arredor e ten valor", agrega.

El estado de los museos y las nuevas herramientas

En la mesa redonda se puso de manifiesto que parte del desencanto de la ciudadanía con la arqueología puede derivar del estado, muchas veces obsoleto, de los museos y los centros de interpretación. Además, las tendencias cambian y "como vivimos en una época de la inmediatez, le dices a alguien que tiene que pasar tres horas en un museo y no quiere", comenta Sonia García. Frente a ello, hay herramientas como el 3D que no solo son más atractivas para esa parte de la sociedad, sino que permiten conocer espacios como Cova Eirós, cuyas particularidades y excepcionalidad limitan el acceso únicamente a la investigación.

Por eso, los cuatro coinciden en lo innecesario de crear nuevos "contenedores de piezas, que a lo mejor no tienen el tirón esperado", por lo que "es preferible destinar ese dinero a investigaciones", y conservar en buenas condiciones los que ya existen.

¿Tiene cabida el museo de la romanización en Lugo?

María del Carmen Martínez es rotunda: "Non todo o patrimonio ten que estar visible e visitable nin todos os bens escavados". Dice que los elementos arqueológicos hallados hasta ahora "están onde deben estar, protexidos, nos museos", por lo que cuestiona la creación de nuevas infraestructuras.

Sonia García, arqueóloga autónoma: "Es preferible destinar el dinero a investigar que a contenedores de piezas que a lo mejor no tienen el tirón esperado"

Distintas administraciones -el Concello de Lugo y la Xunta, llegando a embarcar también al Gobierno central- barajaban la creación de un gran museo de la romanización en el cuartel de San Fernando, aunque su futuro es aún muy incierto. Preguntados por su opinión acerca de este proyecto, los participantes en el foro recuerdan que no solo acarrearía un nuevo edificio, sino también personal, una gran capacidad de almacenamiento físico, restauradores y dinero para hacer frente a su mantenimiento. "Non é tan fácil, hai que ter un proxecto claro e saber ben a quen vai dirixido", añaden.

Destapar o no el castro de A Piringalla y el atrio de la catedral

Técnicos y representantes de la Xunta se refirieron al atrio de la catedral lucense, bajo el que se detectó una necrópolis medieval y restos romanos. Insisten en que excavar tumbas "non é fácil", que debajo de ese estrato hay más a los que solo se puede llegar destruyendo, una constante en una ciudad con tal pasado romano como Lugo, y abordaron la ética de sacar a la luz sepulturas: "He visto 900 muertos metidos en cajas en un almacén, y ¿para qué?", se pregunta Sonia García.

Además, sobre el castro de A Piringalla, yacimiento "espectacular a nivel de investigación pero non de musealización", como sostiene Roberto Bartolomé, quien participó en las catas de 2007 que sacaban a la luz el germen de la ciudad, "todos decidimos tapalo e foi o mellor, senón hoxe estaría a monte". Así mismo, apunta Álvarez Asorey a los castros de Viladonga y Castromaior, a escasa distancia de Lugo y que tras décadas de campañas permiten vislumbrar qué es un yacimiento castrexo.

Roberto Bartolomé, Engobe Arquitectura: "O castro da Piringalla é espectacular a nivel de investigación, non de musealización: decidimos tapalo e foi o mellor"

"Escavar por escavar non", dice el técnico de la jefatura territorial, quien aboga, como sus interlocutores, por preservar sin llegar a destapar y limpiar. Eso sí, matiza quen en el caso de entidades o concellos comprometidos con su cuidado, como el de A Pastoriza con el castro de Saa, "nós como administración non podemos dicir que non". Pero recuerdan: "Isto é Galicia, a vexetación medra e a conservación é custosa".

La puesta en valor de los recursos de Ribeira Sacra

Ribeira Sacra mantiene aún la lucha por ser Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, distinción condicionada por los recursos patrimoniales, su estado y su puesta en valor. En esta última trabajan por ejemplo en O Preguntoiro, yacimiento que marca el origen del paisaje tal y como se le conoce hoy, dispuesto en terrazas hechas por los que allí habitaban. García coordinó las campañas de este entorno y subraya que lo más importante, más aún que el propio sello de la Unesco, es que "la gente de allí valore per se lo que tiene".

Para María del Carmen Martínez, después del no del informe de Icomos que obliga a replantear la candidatura, "a Ribeira Sacra ten unha fortuna sendo un Ben de Interese Cultural". Recuerda la protección que esto conlleva y que disponen de un plan específico para ella con partidas anuales canalizadas por una comisión interdepartamental, "así que se un día chega a distinción de Patrimonio Mundial, fantástico, pero hoxe é un valor que sexa BIC".