"Entroido non é Carnaval", advirtió Carmen Conde en un pregón a medio camino entre la reivindicación política y el orgullo gallego, "porque Carnaval significa 'deixar a carne', pero Entroido significa 'introdución' a un novo ciclo. Sempre foi unha festa pagana". No solo pagana, desarrolló la humorista ante el público presente en la Praza Maior, sino "perigosa para quen ten o poder" porque todo está permitido y los roles se intercambian, por lo que animó a todos a "gozar, que triunfen os praceres, non paguedes bula e comede moita cachucha. Sede revolucionarias, libres e ride moito".

Carmen Conde aprovechó su oportunidad para, en un tono retranqueiro, dar un repaso por algunos de los problemas más relevantes de Galicia y de Lugo, empezando por las malas infraestructuras o la ausencia de conexiones ferroviarias: "Que non vos dea medo o independentismo, polas súas comunicacións Lugo xa é independiente hai un lote de anos!". En el mismo tono, y en la línea avanzada de crítica al poder que en su opinión reside en el germen mismo de esta fiesta, Carmen Conde fue hilvanando un pregón en el comparó costumbres de otros carnavales por el mundo con costumbres del Entroido gallego, introduciendo en cada una de esas comparaciones críticas a la situación de la falta de médicos en Atención Primaria, la falta de inversión y el elevado ratio de alumnos en la educación pública o el papel del gallego en esa misma educación.

"Mais digo eu", resumió, "que quizais se esta festa vai de invertir todo canto por norma acontece, ao mellor é o Entroido a época na que se súpeto todo volve funcionar: a sanidade, a educación, o noso medioambiente e a igualdade". Por todo ello, animó a los lucenses a disfrutar y "tomar as rúas" porque "a vida neste lado do mundo é un Entroido, pero dende logo non é un carnaval".

La fiesta, que estuvo animada durante el pregón por Condensadores de Fluzo, continuará con la charanga Louband. El programa oficial de la concejalía de Cultura proseguirá este sábado, a partir de las 12.30 horas, con el espectáculo Peterpunk e o neno imperdible, de la compañía As Monchas, en la Praza Maior. A partir de las 17.00 horas tendrá lugar el concurso infantil de disfraces, en la Praza Maior. Durante a deliberación del jurado, el público podrá disfrutar de la animación de Tambukda e Patty Difusa, y a partir de las 21.30, Bloco Meigallo recorrerá el recinto histórico.