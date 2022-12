El interventor municipal pide cobrar la basura a comunidades y a toda la zona rural

El interventor del Concello de Lugo, máximo fiscalizador de la economía municipal, ve necesario que el Concello cobre la tasa de recogida de basura a todos los vecinos de la zona rural —ahora se factura solo a los que tienen servicio de saneamiento— y a las comunidades de propietarios como fórmulas para intentar nivelar el desfase que hay desde hace años —y que sigue creciendo, en parte debido al aumento del coste de la energía— entre lo que le cuesta al Ayuntamiento prestar este servicio y lo que recauda por él. El interventor recuerda que la ordenanza reguladora de este servicio así lo prevé, por lo que se está incumpliendo.

El PP cree que esta advertencia es "un anuncio o una justificación de una decisión política que la alcaldesa piensa adoptar en un futuro próximo", apuntó el viceportavoz del grupo municipal, Antonio Ameijide.

El interventor también vuelve a apuntar, esta vez en el informe que acompaña el presupuesto para 2023 que el gobierno local aprobará este viernes, la "imperiosa necesidade" de actualizar varias tasas municipales, como esta y la que se cobra por los servicios de abastecimiento y de saneamiento de agua.

El técnico recuerda que desde 2020 viene advirtiendo de que los ingresos del Concello sufren "un importante estancamento" en contraposición a la "evolución ascendente en materia de gastos", lo que muestra "un preocupante horizonte". Advierte de un "incremento extraordinario" del gasto público motivado por varias circunstancias: el redimensionamento de algunos contratos esenciales, como el de la recogida de la basura y el del cuidado de zonas verdes; la "escasa contención, cando non ascenso" de gastos de carácter discrecional, la "relaxada planificación en materia de ingresos amosadas nos últimos exercicios". Sobre esto último, y en relación a las previsiones de recaudación que el gobierno local hace para 2023, el interventor considera que "algunhas puideran pecar de excesivamente optimistas".

Al responsable de vigilar la evolución económica del Concello también le preocupa la "diminución alarmante" del ahorro neto que se prevé para el próximo ejercicio. Para 2022 se calculaba que el ahorro sería de 4,1 millones de euros y para 2023 se estima en 455.138 euros. Se trata de un indicador relevante porque determina la capacidad de endeudamiento que tiene la administración. Y el gobierno de Lara Méndez contempla en su plan económico para el próximo año la posibilidad de suscribir un crédito de 11,7 millones de euros, una circunstancia que podría verse comprometida si no se obtienen "aforros reais netos positivos", advierte la portavoz de Cs, Olga Louzao, tras hacerse eco del informe del interventor. "O goberno di que ir a crédito é unha opción e que pode que non sexa necesario, pero a realidade é que se non poñían eses 11,7 millóns no orzamento as contas non daban", criticó la edil.

El Concello de Lugo lleva dos años consecutivos cerrando con déficit, una dificultad que de momento palía con los remanentes que tiene por partidas no ejecutadas en años anteriores. El año pasado cerró con 35,7 millones en este concepto, aunque este no es realmente el dinero que el Concello tiene en el banco sino que muchos son derechos reconocidos pero todavía no cobrados.

Como todas las administraciones públicas, el Concello de Lugo sufrió un gran descenso de ingresos y un aumento de los gastos con motivo de la pandemia. De hecho, para que que los gobiernos pudieran luchar contra esos efectos y estuvieran en condiciones de proteger a las familias y a las empresas, el Gobierno central suspendió en 2020 la regla de gasto de las administraciones públicas, dejando sin efecto los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública, en línea con las acciones adoptadas a nivel europeo.

Esa flexibilidad en las cuentas públicas se mantiene aún, razón por la que el Concello en 2023 puede no cumplir el objetivo de estabilidad presupuestaria y de límite de deuda, como figura en el informe de Intervención, donde no obstante se insta a "aplicar de inmediato medidas de corrección".

El PP ve poco gasto en la zona rural y critica que uno de los "proxectos estrela" sea una cafetería en la fábrica de la luz

El PP critica muchas de las inversiones que el gobierno local prevé hacer en 2023, unas por bajas y otras por altas. Ve pequeño el gasto en la zona rural, que según la lectura del presupuesto que hace lo cifra en 135.000 euros en iluminación pública, 133.000 en pistas y 62.000 euros que el gobierno espera recibir del Plan Único de la Diputación. "Non chega ao 2% do orzamento do Concello", denuncia Antonio Ameijide.

En contraposición, los populares critican que el "proxecto estrela" de la alcaldesa, Lara Méndez, por el importe asignado, sea "unha cafetería na fábrica da luz", en alusión al proyecto de enogastronomía y turismo que prevé llevar a cabo con ayuda de la UE. Ameijide recordó que este edificio ya se ha tragado más de 3 millones de euros en obras, proyectos fallidos e indemnizaciones y que el Concello no logra abrir la cafetería de O Vello Cárcere.

Los populares señalan la caída de algunos capítulos de gastos y de inversiones y que se mantengan otros que sería necesario subir, opinan, como el de emergencia social (300.000 euros) y el de fomento del empleo, unas materias que en realidad son competencia de la Xunta. La partida de San Froilán pasa de un millón a 725.000 euros y la de Arde Lucus, de 350.000 a 280.000. También bajan partidas de administración general en cultura y en servicios sociales, denuncia el PP. "Será que ao final non hai tanto diñeiro", ironizó Ameijide, que destaca también que figura una partida para el funcionamiento del Gustavo Freire y no para el nuevo auditorio y que se reservan 150.000 euros para propaganda de alcaldía y 10.000 para promoción turística.

El PP es también muy crítico con la previsión de ingresos, ya que en muchos apartados es bastante superior a lo que se preveía para 2021 (último año cerrado), que a su vez fue superior a los recaudado finalmente.

Cs cree que se hipoteca a los lucenses y ve falta de plan para reequilibrar la economía

Cs también criticó el proyecto de presupuesto municipal para el próximo año porque cree que ahonda en el desequilibrio económico que sufre el Concello desde hace años. "É unha temeridade aprobar este orzamento cos informes que hai sobre el do servizo de Intervención", afirmó la portavoz municipal de Cs, Olga Louzao.

Cs cree que es urgente la elaboración de un plan económico- financiero a largo plazo porque de lo contrario lo que se está haciendo es hipotecar a los lucenses, afirma Louzao. Cs cree que no se puede descartar que haya que actualizar algunas tasas e impuestos a corto o medio plazo, algo que de momento no entra en los planes del gobierno local. Para 2023 solo hizo ajustes en algunos de ellos, en unos casos a la baja y en otros al alza.

No obstante, antes de eso, Cs cree que se pueden reducir algunos gastos discrecionales y llevar a cabo acciones como una auditoría energética para tratar de reducir la factura en este capítulo. El grupo político apuesta también por priorizar inversiones. "Imos seguir construíndo equipamentos que logo hai que manter?", pregunta Louzao.

Las cuentas: 62 millones de gasto corriente y 35,5 de personal

El gobierno local aprobará un presupuesto de 117,9 millones para 2023, de los que 62 serán para gastos corrientes de bienes y servicios. Sube un 11,6% por el precio de la luz, la ampliación de contratos como el de la basura y la renovación prevista de otros, como el de la red e calor de Frigsa y el de limpieza de centros públicos y colegios, y por la apertura de nuevas instalaciones.



Los salarios del personal municipal se llevarán 35,5 millones debido al incremento del 2,5% aprobado por el Gobierno.



12,6 millones de euros suman las inversiones reales previstas.



Se prevé recaudar un 2,6% más en impuestos directos, un 4,2% más en indirectos, un 3% más en tasas, un 11,2% más en el Fondo del Estado y un 11,2% menos en fondos europeos. El interventor cree que se peca de optimismo en algunos apartados.