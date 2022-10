Internet a chorro en las plazas de Lugo

La lista de plazas y espacios públicos de Lugo donde será posible conectarse de forma gratuita a internet aumentará en los próximos días, cuando el Concello termine la instalación de nuevas antenas Wifi.

Se incorporan a esa lista las siguientes localizaciones: Praza da Milagrosa, Praza Agro do Rolo, Praza de Augas Férreas, Casa da Xuventude, Praza do Castiñeiro; Praza Viana do Castelo y Praza Horta do Seminario. También se actuará en el Centro de Servizos Municipais (el antiguo Seminario), la Praza Maior y Campo Castelo, donde ya se instaló acceso a la red hace años.

En los espacios del entorno de la casa consistorial, como Campo Castelo, Praza Maior y Praza Anxo Fernández Gómez, el funcionamiento de la red no satisfacía a los usuarios y ahora se han colocado antenas más potentes.

El Concello invirtió 36.193,51 euros en esta actuación, de los que 15.000 euros procedieron del programa europeo Wifi4EU. "O obxectivo desta actuación é promover a conectividade wifi para os cidadáns e transeúntes en espazos públicos de toda Europa", explicó el gobierno de Lara Méndez.

Por otro lado, la administración local inició el proceso para contratar la renovación de las antenas que proveen de conexión Wifi a los edificios municipales, al que destinará 130.792,93 euros. "Avanzamos na procura dunha cidade máis moderna e conectada proporcionando acceso inalámbrico gratuíto a internet nos principais espazos da vida pública", afirma el ejecutivo municipal.

Esta renovación también se hace con cargo a fondos europeos, en este caso de los Next Generation. Además de sustituir las antenas antiguas se dotará de acceso público a la red otros edificios municipales, como el recién abierto centro Paco Martín (A Piringalla), el futuro centro social de Lamas de Prado, que abrirá en breve, al igual que el edificio Impulso Verde, el CEI-Nodus y la piscina de As Pedreiras.

Edificios con conexión gratuita

Según informó el Concello, en este momento ya hay wifi gratuita en las siguientes dependencias municipales: Centro de Servizos Municipais (antiguo Seminario), Casa do Concello, Policía Local, Parque de Bombeiros, Pazo Municipal dos Deportes, centros de convivencia de A Milagrosa, Maruja Mayo, Sagrado Corazón, Uxío Novoneyra y Fingoi, local social Díaz Castro, auditorio municipal Gustavo Freire, centro cultural Vello Cárcere, Casa do Deporte, Museo Interactivo da Historia de Lugo (MIHL), Mercado Municipal Quiroga Ballesteros, Casa da Xuventude, Nave de Asociacións (recinto de Frigsa), Biblioteca Municipal Isidro Novo, piscina y complejo deportivo de As Pedreiras y Casa das Asociacións María Mariño.