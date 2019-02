Interior deja fuera a Lugo del reparto de 111 plazas de policía en Galicia

LUGO. El viceportavoz del grupo municipal del Partido Popular en Lugo, Enrique Rozas, denunció este jueves que un borrador que el Ministerio del Interior les hizo llegar a los sindicatos deja a Lugo fuera del reparto de 111 nuevas plazas de agentes de la Policía Nacional que se van a crear en Galicia.

Rozas explica que en este borrador se ve como otras ciudades de la comunidad, como Ferrol, Santiago de Compostela, Ourense o Pontevedra, se ven beneficiadas de la llegada de nuevos agentes, mientras Lugo "tendrá que seguir esperando para ver cómo se pone solución al déficit de agentes que hay en el cuerpo en la ciudad", que cifra en un 20% menos de lo que debería de tener.

Ante esta situación, el viceportavoz del PP instó a la alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, y a la subdelegada del Gobierno, Isabel Rodríguez, a que ejerzan "presión" sobre los responsables de su partido para que "este borrador no se materialice» y la ciudad de Lugo "no se vea marginada".

El edil del PP insistió en que el Ayuntamiento y la Subdelegación tienen que "realizar las gestiones oportunas" para cubrir el déficit de efectivos que ahora mismo padece la plantilla de la Policía Nacional en Lugo.

Rozas añadió que la situación en la ciudad "empieza a ser preocupante", como consecuencia del "repunte que se está produciendo en los robos", una aumento que dice que incluso reconoció el nuevo comisario jefe de la Policía en Lugo durante su reciente discurso de toma de posesión. Además, el edil popular recuerda que al déficit de agentes nacionales hay que sumar la reducción de la plantilla de la Policía Local a raíz de la jubilación de una treintena de efectivos.

RESPUESTA. La subdelegada del Gobierno en Lugo respondió a Rozas indicando que la propuesta de Interior es solo "un borrador en fase de negociación sindical". Además, recuerda que el PP "deixou en precario todos os servizos públicos, incluída a Policía" y que por eso el Ejecutivo "está a facer importantes convocatorias de prazas" en distintas áreas. Asimismo, indica que la Policía Nacional, "por primeira vez en moitos anos", se reforzó en verano con 11 nuevos agentes en prácticas destinados durante 9 meses a realizar trabajos de prevención, bajo la supervisión de responsables de los distintos servicios.

Propuesta para hacer un censo de cámaras en la calle

Lugo sen Mordazas quiere que los lucenses colaboren en la creación de un censo de cámaras de videovigilancia, tanto públicas como privadas, que hay en las calles de la ciudad y para ello les propone instalar en sus móviles la app Where Are The Eyes de Daylighting Soc para "facer un mapeo" de las cámaras que hay en Lugo, ya que considera que cada vez "hai menos intimidade".