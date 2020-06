Interceptan un vehículo a 163 quilómetros por hora nun tramo limitado a 70 

Axentes da Garda Civil interceptaron o pasado domingo a un vehículo que circulaba a 163 quilómetros por hora na estrada LU-546, nun tramo limitado a 70.

Os feitos rexistráronse ás 09,22 horas do pasado 30 de maio na estrada que une Nadela e Monforte de Lemos, á altura do quilómetro 5,800 dentro do termo municipal de Lugo.

Un cinemómetro da Garda Civil de Lugo captou a un turismo circulando en dirección Nadela a unha velocidade de 163 quilómetros por hora, máis do dobre do permitido na vía.

A patrulla iniciou un seguimento do vehículo e solicitou apoio doutros compoñentes que se atopaban prestando servizo nas inmediacións, que localizaron o coche no Polígono industrial do Ceao.

Os axentes identificaron o condutor, un home de 36 anos e veciño de Lugo, agora investigado como suposto autor dun delito contra a seguridade viaria.