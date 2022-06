Interceptado un conductor en Lugo que dio positivo en cocaína y sin permiso de conducir

Efectivos de la Unidad Territorial de Policía de Barrio de la Policía Local de Lugo, con el apoyo de equipos de la Unidad de Atestados del Cuerpo, con el empleo de vehículos policiales rotulados y camuflados, intensificaron los controles de alcoholemia y drogas, y detectaron -en un filtro establecido en la glorieta de enlace del polígono de O Ceao con el de As Gándaras- a un conductor que presentaba signos de hallarse bajo los efectos de sustancias estupefacientes.

El hombre fue sometido a las pruebas reglamentarias y arrojó un resultado positivo en THC y cocaína. Los agentes comprobaron además que carecía de permiso de conducir válido en España y detectaron un fuerte olor a marihuana dentro del vehículo, por lo que realizaron un registro del mismo y encontraron un gramo de dicha sustancia. Por este motivo, los policías levantaron un acta de denuncia por infracción a la Ley de Seguridad Ciudadana e intervinieron la referida sustancia.

​Por la presencia de drogas en el organismo, los agentes también le abrieron al conductor un expediente sancionador con multa de 1.000 euros y le inmovilizaron el vehículo.

​En los diferentes filtros de seguridad vial establecidos de madrugada, la Policía Local detectó a otros tres conductores que dieron positivo en alcohol. El primero, detectado a las 4.10 horas en la calle San Roque, arrojó una tasa de 0,52 miligramos por litro de aire espirado. El segundo, parado a las 5.25 horas en la Rúa Rei Don García, arrojó 0,54 miligramos y, el tercero, dio un resultado de 0,65. A estos tres conductores se les abrió un expediente sancionador con multa de 1.000 euros y la retirada de 6 puntos del permiso de conducción , procediendo a la inmovilización de los vehículos.

​Asimismo, en el transcurso de estos controles, se detectaron y denunciaron cinco conductores por no usar el cinturón de seguridad, tres por conducir sin la diligencia y precaución necesarias, dos titulares de vehículos denunciados por no haberlo presentado a la IT en el plazo debido, un conductor de patinete eléctrico por circular sin alumbrado y otro conductor por circular con ITV desfavorable.