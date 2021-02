Marta Méndez: "Intento sacar el lado más positivo a todos los trabajos que realizo"

MARTA MÉNDEZ se convirtió en la primera mujer del Ejército del Aire en conseguir el grado de subteniente. La militar profesional lucense no se siente más privilegiada por lograr este ascenso aunque si "orgullosa" por el logro. En 1989 se convirtió en una de las cuatro primeras mujeres de las Fuerzas Armadas en tener mando en tropa al graduarse en la Escuela de Telecomunicaciones como sargento. Méndez guarda muy buenos recuerdos de su paso por este centro de formación militar. En la actualidad, y tras estar destinadas en varias bases aéreas repartidas por toda la geografía española, realiza su labor en la subdelegación de Defensa en Badajoz.

¿Qué significa para usted convertirse en la primera mujer en la historia ascendida a subteniente en el Ejército del Aire?

Personalmente es un orgullo obtener este ascenso, pero no ha supuesto un cambio, al igual que pasó con mi ascenso anterior a brigada. Para mí es un ascenso más, a nivel personal, pero el significado que tiene a nivel general, al convertirme en la primera mujer en lograrlo, tiene su parte de orgullo. En su día, cuando fui una de las primeras cuatro mujeres de las Fuerzas Armadas con mando en tropa sí tuvo una repercusión mediática, pero a día de hoy en el Ejército hay muchas mujeres oficiales y cada vez hay más mujeres en altos cargos. Como algo anecdótico, está muy bien que en algunos de los rangos donde faltaba la representación femenina ya exista.

¿Cuál es su destino actual en el Ejército del Aire?

En la actualidad estoy destinada en la subdelegación de Gobierno en Badajoz. Mi función aquí es principalmente informativa. Atiendo a los jóvenes que sopesan su ingreso en el Ejército. Les facilito información sobre el proceso de selección y sobre los destinos que pueden escoger según los estudios que hayan realizado.

¿Cuáles fueron sus destinos anteriores dentro de las Fuerzas Armadas?

Mis funciones dentro de las Fuerzas Armadas siempre han dependido del destino asignado. Anteriormente a mi destino en Badajoz estuve en el Ala 23, que es la Escuela de Pilotos de combate, y antes estuve otros 13 años en el Ala 10 en Noia, que es un escuadrón de vigilancia aérea, dentro de la sección de abastecimientos y de punto control Otan. para pasar a la base aérea de Salamanca como controladora de vuelo. En 1993 estuve destinada en la base aérea de Torrejón de Ardoz, cuando todavía estaban los militares estadounidenses durante dos años. Más tarde, me trasladaron a Talavera de la Reina, donde estuve 2 años como controladora aérea. El siguiente destino me llevó a Badajoz, como jefa de la secretaría del Ejército del Aire en la Escuela de Caza y Ataque. Y desde hace dos años estoy en mi actual puesto.

"Está muy bien que en los rangos donde faltaba la representación femenina en las Fuerzas Armadas ya exista"

En su extensa carrera militar de casi 32 años en el Ejército del Aire, ¿ha tenido un destino que le haya satisfecho más que otros?

Realmente me sentí bastante cómoda en todos los destinos, pero es muy diferente la labor que hacía en uno y en otro. La etapa como controladora resultó muy interesante, pero ahora estoy más de cara al público para darle información a chavales de 18 y 19 años que muestran inquietudes por ingresar en el Ejército, y me resulta muy interesante porque les ayudas a darles una perspectiva de las Fuerzas Armadas. Tampoco puedo decir cuál me gustó más, intento sacarle el lado positivo a todos los trabajos que realizo.

¿Qué recuerdos conserva de su paso por la Escuela de Telecomunicaciones, con tan solo 19 años de edad?

En aquel entonces permanecías un año en la Escuela de Transmisiones y dos años en otros destinos, esos dos años de cabo primero estuve en la base de Torrejón, y en cuarto curso regresaba a la Escuela para finalizar el último año como sargento alumno. En general, guardo muy buenos recuerdos de muchos compañeros y experiencias que vives allí. Al final, siempre recuerdas lo bueno.

"Nunca me había planteado ser militar, pero gracias a mi hermano superé las pruebas"

Marta Méndez nunca había sopesado la posibilidad de convertirse en militar. Gracias a su hermano mayor, que también ostenta el rango de subteniente en el Ejército del Aire, se animó a completar el proceso de selección y dar el paso.

¿Cómo recuerda aquel proceso de selección en Madrid?

Nunca me había planteado ser militar, porque en aquella época las mujeres no podían optar a las FF.AA., pero mi padre, por su trabajo, tenían acceso al BOE y vio las convocatorias. Mi hermano se quería presentar, y en ese momento fue el primer año en el que daban la opción de presentarse a las mujeres. No me había preparado mucho las pruebas. Tuvo solo una semana para preparar las pruebas físicas.

¿Quién le prestó ayuda para superarlas?

Fue deprisa y corriendo, y mi hermano me echó una mano para prepararme físicamente y le tuve que dar un poco más de caña.