El intento de homicidio durante una pelea entre clanes suma otro detenido

Una reyerta entre dos familias de etnia gitana, registrada el pasado mes de abril ante el colegio de As Gándaras, se saldó entonces con cinco personas detenidas. Sin embargo, la Policía Nacional no dio por cerrado el caso y esta semana arrestó a otro hombre por su presunta implicación en los hechos. El último detenido –al igual que otro de sus familiares, que fue enviado a prisión tras la trifulca– está imputado por un delito de tentativa de homicidio, ya que, durante el altercado, un vehículo atropelló deliberadamente a un hombre hasta en dos ocasiones.

Tal y como señaló el portavoz policial cuando sucedieron los hechos, la víctima "salió despedida por encima del coche unos veinte metros". Además, tras arrollarlo, el conductor del vehículo y varios miembros de su clan se acercaron al atropellado y lo golpearon. Su esposa, que trató de defenderlo, también fue agredida por el grupo y sufrió politraumatismos.

El altercado se registró sobre las nueve de la mañana del pasado 15 de abril en el entorno del colegio de As Gándaras. Al parecer, el día anterior se había producido una pelea entre dos jóvenes de diferentes familias de etnia gitana, por lo que varios miembros de una de ellas decidieron acudir al centro escolar para pedir explicaciones al otro clan, pero los dos grupos acabaron enzarzándose en una violenta pelea. El enfrentamiento entre las dos familias no era nuevo y ya tenía consecuencias en el centro escolar antes de la trifulca, ya que los niños de ambas familias no podían sentarse juntos en el comedor.

El suceso causó una gran expectación en la zona, ya que se produjo justo cuando los menores estaban entrando en el centro. De hecho, muchos niños que presenciaron las agresiones pasaron momentos de pánico. "Había muchos escolares llorando y alguno incluso vomitó de miedo. Se querían ir para su casa y no volver al colegio", explicaron entonces varios testigos.

La Policía Nacional de Lugo intensificó la vigilancia en las proximidades del colegio de As Gándaras durante las semanas siguientes al altercado, al igual que en los lugares de residencia de los dos clanes implicados, pero finalmente ya no se registraron más incidentes destacados entre las familias.

Están vinculados con la redada por armas en Mazoi

Varios de los implicados en la pelea registrada en As Gándaras el pasado abril están vinculados, presuntamente, con la incautación de armas llevada a cabo un mes antes en el poblado chabolista de Mazoi. La operación, que también fue llevada a cabo por la Policía Nacional de Lugo, se saldó con la incautación de cuatro armas largas: tres escopetas de repetición del calibre 12 y un fusil de asalto tipo airsoft. La intervención dio lugar a cinco detenciones, una de ellas de un chico menor de edad.



El mismo detenido

Uno de los detenidos en la redada de Mazoi quedó en libertad tras prestar declaración en el juzgado y volvió a ser detenido un mes después por el intento de homicidio de As Gándaras. En aquella ocasión, el juez decretó su ingreso en un centro penitenciario. Los otros cuatro arrestados, por el contrario, quedaron en libertad con cargos.