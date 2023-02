El gerente del área sanitaria lucense repasa la situación de la Atención Primaria y Hospitalaria en la provincia, en un contexto de falta de recursos humanos y medidas de contención de alcance limitado.

Se están cubriendo las ausencias de los médicos de Familia con prolongaciones de jornada de otros médicos de su mismo centro de salud, pero esta es un área sanitaria con muchos centros de un solo médico donde eso es imposible. Se dan situaciones como la de Ribeira de Piquín donde los vecinos se quejan de que en enero solo hubo médico siete días de todo el mes. ¿Cómo pueden los pacientes tener un acceso tan restringido al médico de Familia?

En realidad, en Ribeira de Piquín, de 21 días laborables que hubo en enero en 13 de ellos contaron con médico. Para febrero, que tiene 20, está ya comprometida la presencia de un facultativo 15 días. Es un centro con un solo facultativo, que está en una situación de IT [incapacidad temporal] muy prolongada, con lo cual pudimos ofertar un contrato de larga duración. La persona que estaba ahí cubriendo esa baja tan larga se desplazó a otro centro. Nosotros ofertamos todos los contratos de larga duración y nadie quiso coger el de Ribeira de Piquín, con lo que solamente nos queda como solución cubrir la ausencia con compañeros de otros centros; bien del PAC, que vayan a hacer mañanas, o de otros centros, que vayan a hacer unas horas. Es cierto que siempre hubo enfermería, con lo cual el centro nunca estuvo cerrado, pero no tuvo disponibilidad de médico todos los días y eso también nos pudo haber pasado en otros centros, sobre todo puntualmente en determinadas épocas, como puede ser Navidad. Nuestra prioridad es cubrir esos centros. Es cierto que no podemos cubrir todos los días, aunque lo intentamos.

¿Le parece normal tener que esperar una semana para ver al médico de cabecera?

No, no es normal. Nosotros intentamos que el número de cupos que puedan tener demora sea el menor posible. En ese sentido, tengo que decir que más del 90% de cupos de nuestra área tienen hueco en los dos primeros días tras la solicitud de cita y si nos vamos a los cuatro días, más del 95%. Las urgencias son atendidas en el día e intentamos que, en todo lo que no sea actividad urgente, la espera sea la menor posible.

En un contexto como este, en el que no hay médicos de Familia para hacer sustituciones, ¿qué se hace para que la Primaria siga siendo verdaderamente accesible?

Se intenta garantizar la accesibilidad con todas esas medidas. Es un trabajo diario, casi como un sudoku, en el que los pocos recursos que tenemos hay que ajustarlos, encajarlos donde es necesario. Contamos con las listas de contratación, donde hay muy pocos profesionales y después intentamos mover a otros que ya están trabajando para que hagan prolongaciones de jornada o, si son médicos de PAC, intentar que asuman por las mañanas el cupo de otro compañero ausente. Tomamos medidas para intentar asegurar siempre la cobertura asistencial y la accesibilidad. En la mayoría de los casos, se consigue y, a veces nos cuesta más.

Pero tiene que haber medidas que no sean de aplicación diaria, un poco más definitivas.

Claro que intentamos medidas más definitivas. Se acaba de resolver una oferta especial de plazas de Primaria por la que, mediante concurso de méritos, se adjudican plazas en propiedad. Además, intentamos ofertar contratos de larga duración. Cada X meses, en función de todos los huecos que van quedando, se hace una oferta a todos los médicos que no son propietarios o que están en las listas de contratación. Intentamos que la gente tenga la mayor estabilidad posible y damos contratos largos de entrada. Si podemos captar residentes o médicos de Familia que estén en otras comunidades y quieran venir también lo hacemos.

Que más bien se van a otras áreas...

No, también captamos residentes. Pero es verdad que hay zonas que son de más difícil cobertura, en las que tenemos más dificultades, como A Mariña.

Las ausencias de pediatras son objeto de muchísimas quejas, desde Vilalba, donde a finales del mes pasado hubo una concentración, hasta A Mariña, donde la hubo en Viveiro, pero también los padres de Foz o Burela denunciaron problemas para ver al especialista...

Aquí tenemos un modelo de atención de Pediatría en Primaria, no solamente en el Sergas, sino en el Sistema Nacional de Salud, que no lo hay en todos los países. Esto hace que tengamos muchísimas dificultades para poder cubrir todas las plazas de Pediatría. Algunas incluso las tenemos cubiertas con médicos puericultores. También hay que dejar otra cosa clara: los médicos de Familia en su plan de formación están acreditados para realizar la atención tanto urgente como de programas de seguimiento del niño sano. Dicho esto, hay dos tipos de problemas: los más estructurales y las situaciones puntuales. En Vilalba se dio una situación puntual, al coincidir la baja de una de las pediatras con las vacaciones de la otra. Los pediatras tienen derecho a coger sus días de permiso o a necesitar una baja. Estamos además en un momento en el que la tasa de IT de los pediatras de Primaria es del 25%, así que gestionar todo eso es complicado.

Protestas en el centro de salud vilalbés ante la falta de pediatras ¿Y cuál es el porcentaje de bajas de médicos de Familia?

Tenemos una tasa del 12% ahora mismo en el conjunto del personal del área. En el caso de los médicos de Familia nunca habíamos tenido un porcentaje tan alto como el de ahora. Volviendo a Pediatría, hay situaciones puntuales por las que tenemos que pedir disculpas a los pacientes, sobre todo a los padres, ya que a veces no somos capaces de cubrir todas las plazas o todos los turnos. En Vilalba puede que algunos días no hubiese pediatra porque no se pudiesen cubrir esas ausencias, pero una de las profesionales ya está incorporada y trabajando. Tenemos situaciones más complicadas como la de Viveiro, donde se jubiló un pediatra y la otra pidió la excedencia. Estamos intentando cubrir esas plazas. Ahora se están desplazando pediatras del Hula a pasar consulta al centro de salud de Viveiro y del hospital de A Mariña al de Burela. Estamos intentando dotar de enfermería especialista en Pediatría a sitios de difícil cobertura, porque parte del programa de seguimiento del niño sano lo pueden hacer perfectamente las enfermeras. A los residentes en Pediatría que terminen este año se les ofertarán fundamentalmente plazas en Primaria y tendremos que hacérselas lo más atractivas posibles para que quieran ir. Se hará una oferta especial por concurso de méritos, similar a la que se hizo para médicos de Familia, que les dará la opción de hacerse con una plaza desde el momento cero. ¿Acabarán los pediatras concentrándose en determinados centros de salud, como se hizo en Lugo con A Milagrosa y Praza de Ferrol?

Esa sería una buena medida para mantener la accesibilidad, sobre todo en las cabeceras de comarca. Pero sabemos que es difícil porque, lógicamente, todo el mundo quiere tener el pediatra en su propio centro, lo más próximo posible. Tener pediatras en todos los centros es imposible. En algunos de los más grandes nos cuesta ya mucho tenerlos, aún más en los pequeños. Aunque pueda ser preferible tener un pediatra en un único centro e intentar garantizar su presencia que tenerlo yendo de centro a centro, esas son medidas difíciles y, de momento, no está prevista absolutamente ninguna alteración, ninguna disminución de la presencia de pediatras en los centros.

¿Cómo puede ser que se cite a un paciente para una consulta de Traumatología del Hula para dentro de dos años?

Lo que estamos haciendo todos los días es una gestión diaria de la demanda que tenemos y se están adelantando todas esas citas. Si a un paciente le dan una cita hoy para dentro de dos años yo le pido disculpas, pero eso no quiere decir que ese paciente vaya a estar dos años sin ser visto. Nosotros tenemos un modelo de gestión de consultas, que es el Hermes, donde priorizamos por criterios clínicos y si tu criterio clínico es de que no puedas esperar, ya no te damos esa cita. Para cosas que no son tan urgentes, procesos crónicos, donde hay muchísima demanda que a veces es complicada de gestionar, tenemos agendas abiertas y se le da al paciente la cita en el primer hueco disponible, que después se adelanta. Teníamos dos opciones: meterla en un buzón y decirle que ya le llamaremos o darle una cita y después adelantársela, reajustar toda la programación, que es algo que estamos haciendo continuamente. También en atención especializada hay falta de recursos y hay determinadas especialidades en las que no hay especialistas y nos cuesta mucho cubrir bien.

La lista de espera según los datos publicados por el Sergas correspondientes a junio de 2022, que son los únicos a los que tenemos acceso el público, de consultas de Cardiología de Burela supera la media de 200 días y la de Trauma los roza. ¿Qué se está haciendo para aligerarla?

Cuando se publiquen los nuevos datos se verá que han mejorado. Se hizo un esfuerzo enorme. Es cierto que estas especialidades, en concreto Cardiología y Trauma, son las que tienen mayor demora en el área. En el hospital de A Mariña se trabajó mucho en el último semestre del año para hacer más consultas de trauma, incluso desplazando a traumatólogos del Hula a ese centro. También se desplazaron cardiólogos y algunos pacientes se citaron en el Hula. Mejoró la consulta, pero hay especialidades de difícil cobertura y una de ellas es Cardio. En A Mariña tenemos tres plazas asignadas. Uno de los profesionales está de baja prolongada y nos cuesta mucho cubrirla. También se desplazaron internistas para mejorar la esperas por consultas de Medicina Interna.

"La población infantojuvenil es un colectivo prioritario"

En el Hula destaca especialmente la demora en Rehabilitación, Traumatología y Oftalmología. ¿Qué medidas se están tomando para rebajarla?

En Rehabilitación, de ocho médicos rehabilitadores están trabajando cuatro. Hay bajas y no hay especialistas en las listas de contratación. Ahora se acaba de resolver una oferta pública de empleo y las dos personas que sacaron plaza en Lugo cogieron la baja.

O sea que la lista sigue muy mal. En junio había 3.000 personas...

Estamos intentando buscar soluciones y trabajar mucho más con los fisioterapeutas directamente. Tenemos que dejar claro que los procesos agudos tienen ya su propio circuito y no se ven afectados por estas dificultades puntuales o estructurales. Toda esa demora de la que estamos hablando se da fundamentalmente en patologías crónicas. Buscamos soluciones, a ver cómo podemos revisar todas esas consultas que están pendientes y a partir de ahí intentar priorizar. Pero es muy difícil poder mejorar eso cuando de una plantilla solo el 50% está trabajando.

Los problemas de salud mental han aumentado desde la pandemia y el área también ha perdido psiquiatras y psicólogos en favor de otras áreas. Padres de niños con trastornos de la alimentación se quejaban recientemente de la escasez de personal centrado en la atención infantojuvenil, por ejemplo. ¿Qué planes tiene para prestar una mejor atención en ese ámbito?

Es cierto que la pandemia puso de manifiesto una mayor demanda de salud mental. Hay un programa gallego que está aumentando los recursos dedicados a esa atención, no solo de psiquiatras, sino también de psicólogos, enfermería, trabajadores sociales... Puntualmente en este momento se acaba de resolver una OPE y tres psiquiatras del área se fueron a otros sitios. Estamos intentando contar con nuevos especialistas y ajustaremos al máximo los recursos a la demanda. Creemos que hay que ser más exigentes y dedicar más recursos a aquellas áreas más deficitarias, donde hay más demanda o donde menos se puede esperar.

¿Se refiere a la atención infantojuvenil?

Ese es un colectivo prioritario.