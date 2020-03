Intentan estafar a varios empresarios de Lugo haciéndose pasar por la Policía

Aprovecharse de una situación complicada para timar a las personas solidarias no es una práctica novedosa y el estado de alerta, en el que vive actualmente toda la población, está abriendo nuevas vías a los estafadores. En Lugo, varios empresarios recibieron en los últimos días la llamada de un hombre que les pedía su colaboración -en forma de aportación económica- para un boletín informativo de la Policía Nacional.

Según explicaron varios afectados, el timador se hace pasar por un miembro del cuerpo y trata de embaucar al empresario con todo tipo de explicaciones detalladas y con una amabilidad extrema. "Llama al negocio y dice que quiere hablar con el dueño, pero no pregunta por el propietario en general, sino que sabe su nombre. Después", explica un afectado, "se identifica como agente de la oficina de información de la Policía Nacional e intenta ganarse la confianza de la otra persona. A mí me preguntó qué tal me iba la empresa, cómo estábamos sobrellevando esta situación y si habíamos tenido algún tipo de problema".

"Se interesan amablemente por tu negocio y después te piden el dinero. Casi no te dan opción a decir que no", comenta un afectado

Con este diálogo, el estafador crea un clima de familiaridad que aprovecha para seguir adelante con su plan. "Después de varias preguntas", señalan los empresarios, "empieza a comentar lo mucho que se está esforzando la Policía Nacional para velar por el cumplimiento de las normas del estado de alarma y lo importante que es concienciar a la gente para que todo el mundo aporte su granito de arena en una situación tan difícil. Entonces explica que las fuerzas de seguridad van a publicar un boletín informativo sobre la crisis del coronavirus y que necesitan la colaboración de los empresarios, por lo que les están pidiendo una aportación de 300 euros a cambio de un anuncio".

Si el propietario del negocio rechaza colaborar, el estafador rebaja el precio. "Me dijo que entendía que a lo mejor era un mal momento para la actividad comercial, que si la cantidad me parecía elevada, podía colaborar con 200 euros. A mí me pareció un timo desde el principio, pero me quedó todavía más claro cuando dijo: 'Venga hombre, pues 100 eurillos'. Al final me despedí amablemente y le colgué", señala un afectado. Tras recibir estas llamadas, varios empresarios pusieron los hechos en conocimiento de la Policía Nacional, que de momento no ha recibido ninguna denuncia por una estafa consumada. Desde comisaría confirman que se trata de un timo y piden precaución.